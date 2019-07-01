Нападение на полицейских в Ачхой-Мартановском районе стало третьим с начала года в Чечне

01 июля 2019, 16:57

Нападение на пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в результате которого погибли как минимум один полицейский и один нападавший, стало третьим с начала 2019 года в республике.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили об одном и двух полицейских, погибших при сегодняшнем нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни. По данным различных источников, пост был обстрелян, нападавший совершил самоподрыв. Северо-Кавказское управление МВД сообщило, что при нападении на пост получил смертельное ножевое ранение один сотрудник полиции. По данным МВД, нападавший, который после нападения на полицейского бросил гранату, убит.

Предыдущее нападение на полицейских в Чечне произошло 23 июня на улице Лорсанова в Ленинском районе Грозного, недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики Ахмед Барзаев, 1997 года рождения. Признанное в России террористическим и запрещенное решением суда "Исламское государство" объявило убитого своим боевиком. После нападения в больницу были доставлены сотрудник МВД и боец Росгвардии. Дело расследуется по статье 317 УК России "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В ночь с 25 на 26 января, согласно версии республиканского МВД, пост на окраине населенного пункта Серноводское был обстрелян из автоматов, ранения получили два силовика, а один из нападавших позже был найден убитым в лесу и опознан как 24-летний житель Ингушетии. Местные жители отметили, что нападение одиночки на силовиков вызывает много вопросов. МВД отчиталось, что поиски возможных сообщников убитого не дали результатов. Ответственность за это нападение на силовиков также взяли на себя боевики "Исламского государства"*.

За весь 2018 год в Чечне жертвами вооруженного конфликта стали не менее 35 человек, из которых как минимум 26 были убиты и 9 получили ранения. За этот период в республике отмечено 11 вооруженных инцидентов, в ходе которых пострадали не менее 34 человек, из которых 25 погибли и девять получили ранения. Кроме того, на территории Чечни за 2018 год зафиксировано три теракта, в том числе два случая самоподрывов. Жертвами терактов с учетом погибших смертников стал 21 человек, из них 13 погибли и 8 человек получили ранения. Подробнее со статистическими выкладками о ситуации в Чечне в 2018 году можно ознакомиться в разделе "Северный Кавказ — статистика жертв".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

- ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.