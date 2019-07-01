01 июля 2019, 16:06
МВД подтвердило информацию об убитом силовике в Чечне
Сотрудник полиции получил смертельное ножевое ранение при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе, нападавший убит, сообщило Северо-Кавказское управление МВД.
Как писал "Кавказский узел", разные источники сообщили об одном и двух полицейских, погибших при нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни. По неподтвержденным данным, пост был обстрелян, нападавший совершил самоподрыв.
Согласно официальному сообщению полиции, погиб только один полицейский, нападавший же не взрывал себя, а был убит силовиками. "Сегодня примерно в 14 часов на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики неизвестный подошел к сотруднику ВОГОиП МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован", - говорится на сайте Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Раненый полицейский скончался по дороге в госпиталь, сообщило ведомство.
"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений.
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