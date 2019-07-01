01 июля 2019, 15:37

Источники: смертник подорвался на посту полиции в Чечне

Пост полиции в Ачхой-Мартановском районе подвергся обстрелу. Нападавший подорвался, погиб по меньшей мере один сотрудник полиции, сообщили источники.

Скриншот сообщения о нападении в Чечне 1 июля. https://web.telegram.org/#/im?p=@bazabazonПо предварительным данным, напавший боевик обстрелял пост и затем подорвался.

Согласно сообщению Telegram-канала Baza, в ходе нападения погиб и полицейский.

Однако информация о числе нападавших и погибших разнится. Нападавших было двое: один из них обстрелял пост в Катыр-Юрте, второй подорвал себя, утверждается в сегодняшней публикации на Telegram-канале "Северный Кавказ". "По поступающей информации, погибли два сотрудника ВОГОиП (Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе. - Прим. "Кавказского узла"), говорится в публикации.

Скриншот сообщения о нападении в Чечне 1 июля. https://t.me/sevkav/526Погиб только один полицейский, второй ранен, сообщило сегодня на своем сайте РЕН-ТВ.

Официальным подтверждением информации о нападении на полицейских "Кавказский узел" не располагает. По состоянию на 15:37 мск 1 июля на сайтах Национального антитеррористического комитета и республиканских главков МВД и Следкома нет информации об инциденте.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Видео присяги ИГ* чеченских подростков опубликовано в Интернете","Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

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