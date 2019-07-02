Сотрудники силовых структур. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

02 июля 2019, 19:38

Опознан нападавший на пост полиции в Чечне

На полицейских в Ачхой-Мартановском районе напал местный житель Зелимхан Мусаев, сообщил министр внутренних дел Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", при нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни 1 июля погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший днем подошел к полицейскому на посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Нападение на полицейских в Ачхой-Мартановском районе Чечни стало третьим с начала 2019 года в республике.

Нападавший опознан, им оказался уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев, со ссылкой на главу МВД Чечни говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главы и правительства Чечни.

Зелимхану Мусаеву, которого силовики считают нападавшим на пост в Катыр-Юрте, было 26 лет, следует из сообщения Telegram-канала Directorate. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Источники сообщили о задержании девяти боевиков в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

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