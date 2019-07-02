ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне

02 июля 2019, 01:29

Запрещенная террористическая организация Исламское государство* объявила своим боевиком человека, напавшего на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Нападавший использовал армейский штык-нож, сообщили "Кавказскому узлу" в силовых структурах Чечни.

Как писал "Кавказский узел", при нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни 1 июля погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, неизвестный днем подошел к полицейскому на посту, нанес ему ножевое ранение, бросил гранату и был убит ответным огнем.

Нападение на полицейских в Ачхой-Мартановском районе Чечни стало третьим с начала 2019 года в республике.

Пост, на который было совершено нападение, располагается на проселочной дороге между райцентром и населенным пунктом Бамут. Нападавший сначала бросил гранату ко входу в здание поста, затем ранил штык-ножом от автомата Калашникова полицейского, который попытался его остановить, сообщил сотрудник МВД по Чечне корреспонденту "Кавказского узла".

От взрыва гранаты никто не пострадал, так как возле входа на объект никого не было, отметил источник. «Сам [нападавший] был застрелен при попытке скрыться», - добавил сотрудник МВД.

Нападение расследуется по статье о посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК РФ). «Предстоит установить личность террориста, мотивы его действий, откуда у него появились армейский штык-нож и боевая граната», - заявил представитель управления СКР по Чечне корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение о нападении на силовиков в Чечне появилось к вечеру 1 июня на сайте информационного агентства джихадистов. "Исламское государство* взяло ответственность за сегодняшнее нападение на сотрудника полиции в Чечне", - сообщил Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на пост полиции в своем Telegram-канале, обвинив в произошедшем западных "недругов России".

"В России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. Это новшество западных стран, экспортированное в Россию. Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию [...] ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной", - написал он.

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты еще 25 июня заявляли об активизации боевиков на Северном Кавказе. Свидетельством этой активизации они назвали два вооруженных инцидента, произошедших в Дагестане и Чечне в течение двух суток.

Участники круглого стола, посвященного факторам радикализации жителей Северного Кавказа, еще в конце января предупредили об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне ввиду исключительно репрессивной политики властей и формального подхода к профилактике экстремизма.

В результате перехода к тактике одиночных атак число жертв сократилось, но силовикам стало сложнее предотвращать нападения. "Стало трудно их (боевиков) фиксировать, следить за ними. Полевые исследования показали, что в 90% случаев родным этих одиночек не удавалось зафиксировать какое-либо странное поведение", - отметил старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

За весь 2018 год в Чечне жертвами вооруженного конфликта стали не менее 35 человек, из которых как минимум 26 были убиты и 9 получили ранения. За этот период в республике отмечено 11 вооруженных инцидентов, в ходе которых пострадали не менее 34 человек, из которых 25 погибли и девять получили ранения. Кроме того, на территории Чечни за 2018 год зафиксировано три теракта, в том числе два случая самоподрывов. Жертвами терактов с учетом погибших смертников стал 21 человек, из них 13 погибли и 8 человек получили ранения. Подробнее со статистическими выкладками о ситуации в Чечне в 2018 году можно ознакомиться в разделе "Северный Кавказ — статистика жертв".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

- ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.