Сотрудник спецслужб. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-nazrani-v-hode-kto-neytralizovany-dvoe-0.html

24 июня 2019, 06:29

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 17 по 23 июня погибли не менее пяти человек

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 17 по 23 июня 2019 года погибли не менее пяти человек, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших четыре предполагаемых участника вооруженного подполья – два в Чечне и два в Дагестане, а также один сотрудник силовых структур в Чечне.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

22 июня около 22.00 между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, в котором ехали два человека. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате последовавшей перестрелки оба нападавших были убиты. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет. Убитыми оказались жители Махачкалы. По данным Национального антитеррористического комитета, убитые - сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

23 июня на улице Лорсанова в Ленинском районе Грозного был обстрелян наряд дорожно-патрульной службы, дежуривший недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". По данным источника в силовых структурах, нападавших было двое. Убит сотрудник дорожно-патрульной службы. Один из нападавших был убит на месте, второй - через некоторое время в ходе перестрелки.

Задержания

21 июня в ходе спецоперации были задержаны 12 жителей Карачаево-Черкесии, которые являются приверженцами запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Один из подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности был задержан в Москве, все остальные - на территории Карачаево-Черкесии.  В ходе обследования их домовладений изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.

Примечание:

"Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 10 по 16 июня не зафиксировано", "Неделя с 3 по 9 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", ""Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 27 мая по 2 июня не зафиксировано".

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