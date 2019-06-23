23 июня 2019, 21:07

Три человека убиты при боестолкновении в Грозном

Один сотрудник дорожно-патрульной службы погиб при нападении в Грозном. Двое нападавших убиты, сообщил источник в силовых структурах Чечни.

Как писал "Кавказский узел", ранее источники сообщили, что при обстреле наряда ДПС на улице Лорсанова в Ленинском районе Грозного один полицейский пострадал, как минимум один человек убит. Инцидент произошел сегодня недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити".

По данным источника в силовых структурах, нападавших было двое. Убит сотрудник дорожно-патрульной службы. Один из нападавших был убит на месте, второй - через некоторое время в ходе перестрелки. О пострадавших среди населения не сообщается, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, обстрелов, терактов и похищений. 

Примечание:

"Силовики обнародовали видео с места перестрелки в Дагестане", "Уроженец Чечни счел излишне суровым приговор за нападение на полицейских", "Задержанный в Дагестане признался в подготовке атаки на полицейских".

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