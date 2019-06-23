Нападение на полицейских произошло в Грозном

23 июня 2019, 20:30

Один сотрудник полиции пострадал при обстреле наряда ДПС в Грозном, сообщили источники. Есть данные об одном убитом.

Инцидент произошел сегодня на улице Лорсанова в Ленинском районе Грозного. Обстрелян наряд дорожно-патрульной службы, дежуривший недалеко от резиденции главы Чечни и комплекса "Грозный-сити". Источники сообщили об одном пострадавшем сотруднике полиции, также есть информация, что как минимум один человек убит. Место происшествия и прилегающие кварталы блокированы силовиками. Сведения об инциденте подтвердили два источника, передал корреспондент "Кавказского узла".

На сайте МВД Чечни к 20.20 мск нет информации об инциденте.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ночь с 25 на 26 января произошло нападение на передвижной пост полиции в Сунженском районе Чечни. В результате житель ингушского села Пседах был убит, два силовика получили ранения. Ранее, 24 января, нападение на сотрудников ДПС произошло в столице Кабардино-Балкарии. В нем, по данным силовиков, участвовали четверо мужчин, все они были убиты, один из полицейских с ножевыми ранениями был госпитализирован. Это была третья атака на полицейских в Кабардино-Балкарии за четыре месяца.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, обстрелов, терактов и похищений.