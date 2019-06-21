ФСБ сообщила о задержании 12 членов экстремистской организации в Карачаево-Черкесии

21 июня 2019, 22:45

Задержанные сегодня в ходе спецоперации 12 жителей Карачаево-Черкесии являются приверженцами запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", сообщила ФСБ

По данным силовиков, члены ячейки распространяли идеи радикального ислама, предпринимали попытки сместить с постов представителей муниципальной власти и намеревались "создать на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления".

"Ат-Такфир валь-Хиджра"* - международная группировка религиозных радикалов, созданная в 1971 году в Египте. Деятельность организации в Египте была запрещена властями в 1977 году, после чего ее сторонники начали проявлять активность в других странах. 15 сентября 2010 года Верховный суд России признал эту организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

Один из подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности был задержан в Москве, все остальные - на территории Карачаево-Черкесии, сообщила сегодня на своем сайте ФСБ России.

"В ходе обследования их домовладений изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания", - говорится в сообщении.

На опубликованном Центром общественных связей ФСБ России видео видно, как вооруженные силовики врываются в помещение, где находились подозреваемые, укладывают их на пол и надевают наручник. Затем сотрудники ФСБ проводят обыск в помещении, а в конце выводят подозреваемых на улицу и усаживают в спецтранспорт.

По состоянию на 20.30 на сайтах Главного управления МВД, Следственного управления СК и прокуратуры Карачаево-Черкесии нет информации о возбуждении уголовных дел в отношении задержанных.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июня в суд было передано дело жителя Махачкалы, обвиненного в призывах к экстремистской деятельности после публикаций в соцсети.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России судом.