Житель Махачкалы обвинен в призывах к экстремизму

20 июня 2019, 07:49

Передано в суд дело жителя столицы Дагестана, обвиненного в призывах к экстремистской деятельности после публикаций в соцсети, сообщила прокуратура 19 июня.

По данным ведомства, обвиняемый, находясь на территории Махачкалы, разместил в свободном доступе на странице социальной сети видеоматериалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Прокуратура полагает, что он сделал это умышленно, а его целью было воздействовать на сознание людей.

Житель Махачкалы обвиняется по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении, опубликованном 19 июня на сайте прокуратуры Дагестана.

Часть 2 ст. 280 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае Кизилюртовский городской суд признал местного жителя виновным в том, что он разместил в соцсети видеоролик с призывами к экстремизму, и назначил ему два года условно.