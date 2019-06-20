20 июня 2019, 07:49

Житель Махачкалы обвинен в призывах к экстремизму

Передано в суд дело жителя столицы Дагестана, обвиненного в призывах к экстремистской деятельности после публикаций в соцсети, сообщила прокуратура 19 июня.

По данным ведомства, обвиняемый, находясь на территории Махачкалы, разместил в свободном доступе на странице социальной сети видеоматериалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Прокуратура полагает, что он сделал это умышленно, а его целью было воздействовать на сознание людей.

Житель Махачкалы обвиняется по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении, опубликованном 19 июня на сайте прокуратуры Дагестана.

Часть 2 ст. 280 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае Кизилюртовский городской суд признал местного жителя виновным в том, что он разместил в соцсети видеоролик с призывами к экстремизму, и назначил ему два года условно.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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