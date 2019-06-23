В Дагестане в перестрелке убиты два человека

23 июня 2019, 01:50

Двое сторонников террористической организации ИГ* убиты в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел около 22:00 между селениями Эндирей и Карланюрт.

Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, в котором ехали двое человек. "На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате последовавшего боеконтакта оба преступника нейтрализованы", - приводит сообщение НАК "Интерфакс".

Пострадавших среди силовиков и мирных жителей в результате инцидента нет. Убитыми оказались жители Махачкалы. На месте перестрелки обнаружены автомат и пистолет.

По данным НАК, убитые планировали "совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов". По указанию лидеров террористической организации они приобрели огнестрельное оружие и автомобиль, при помощи которого и планировали совершить нападение на правоохранителей, пишет со ссылкой на антитеррористическое ведомство ТАСС.

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