23 июня 2019, 01:50

В Дагестане в перестрелке убиты два человека

Двое сторонников террористической организации ИГ* убиты в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел около 22:00 между селениями Эндирей и Карланюрт.

Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, в котором ехали двое человек. "На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. В результате последовавшего боеконтакта оба преступника нейтрализованы", - приводит сообщение НАК "Интерфакс".

Пострадавших среди силовиков и мирных жителей в результате инцидента нет. Убитыми оказались жители Махачкалы. На месте перестрелки обнаружены автомат и пистолет.

По данным НАК, убитые планировали "совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов". По указанию лидеров террористической организации они приобрели огнестрельное оружие и автомобиль, при помощи которого и планировали совершить нападение на правоохранителей, пишет со ссылкой на антитеррористическое ведомство ТАСС.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. 

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Силовики заявили о причастности убитого в Дагестане к обстрелу полицейских", "Житель Дагестана получил 15 лет за покушение на силовиков", "Житель Дагестана осужден за убийство сотрудника МВД". 

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