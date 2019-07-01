Сотрудник полиции. Чечня. Фото: REUTERS/Fitkulina Yelena

01 июля 2019, 20:51

Убитый в Чечне полицейский был прикомандирован из Новокузнецка

Полицейский, получивший смертельное ранение при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, прибыл в республику в командировку из Кемеровской области. Он скончался по пути в госпиталь.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили об одном и двух полицейских, погибших при сегодняшнем нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни. По данным различных источников, пост был обстрелян, нападавший совершил самоподрыв. Северо-Кавказское управление МВД озвучило другие подробности инцидента. По его данным, неизвестный примерно в 14.00 мск подошел к полицейскому на посту и нанес ему ножевое ранение, затем бросил гранату и был убит ответным огнем.

Нападение на полицейских в Ачхой-Мартановском районе Чечни стало третьим с начала 2019 года в республике.

Личность нападавшего еще не установлена, сообщил представитель МВД Чечни. По его словам, ножевое ранение при нападении получил полицейский из Кемеровской области, находившийся в Чечне в служебной командировке, а от взрыва гранаты никто не пострадал.

«Никто из сотрудников при взрыве не пострадал. Раненый полицейский, сотрудник УВД Кемеровской области, находившийся в Чечне в служебной командировке, от полученных ранений скончался при эвакуации в госпиталь», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель МВД.

Скриншот сообщения Telegram-канала «Опер Слил» о нападении на пост полиции в Чечне 1 июля 2019 года.Информацию о том, что погибший полицейский прибыл в Чечню из Кемеровской области, также распространил Telegram-канал «Опер Слил», который традиционно связывают с силовыми структурами.

«В результате вооруженного нападения  специалист специальной огневой группы по Ачхой-Мартановскому району старший сержант полиции Дворников Александр Юрьевич, 24.11.1985 г.р., проживающий: Новокузнецк Кемеровской области, получил ножевое ранение. От полученных ножевых ранений по дороге в ЦРБ по г. Ачхой-Мартан скончался», - сказано в сообщении канала.

В МВД корреспонденту «Кавказского узла» также пояснили, что пост, на который было совершено нападение, располагается на проселочной дороге между райцентром и населенным пунктом Бамут.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Отец убитого жителя Чечни проклял его за нападение на полицейских", "В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 17 по 23 июня погибли не менее пяти человек", "Аналитики спрогнозировали активизацию вербовщиков ИГ* на Северном Кавказе".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 июля 2019, 23:59

01 июля 2019, 23:54

01 июля 2019, 23:33

  • Прокуратура заявила о нарушении прав бывших сотрудников "Кавказкабеля"

    Проверка подтвердила нарушение трудового законодательства АО "Кабельный завод "Кавказкабель" в Прохладном, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии. Ведомство призвало бывших работников предприятия-банкрота, которые не получили причитающиеся им выплаты, обратиться в городскую прокуратуру. 

01 июля 2019, 23:27

  • Нальчикские дольщики пожаловались на 15-летнее ожидание сдачи дома

    Дольщики провели собрание возле недостроенного дома №13/17 на проспекте Кулиева в столице Кабардино-Балкарии, заявив, что ввод в эксплуатацию жилого здания, строительство которого затянулось на 15 лет, должен был состояться сегодня. Однако обещание министра не подтвердилось.

01 июля 2019, 23:14

  • Минздрав Армении отложил ограничения на продажу лекарств до 2023 года

    Решение отложить до 2023 года ужесточение правил продажи лекарств Минздрав Армении объяснил необходимостью подготовить общество к новому порядку приобретения препаратов. Проект решения нужно доработать, чтобы избежать проблем при реализации и контроле, заявили в Инспекции по охране здоровья и труда при правительстве Армении.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи