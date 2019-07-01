Убитый в Чечне полицейский был прикомандирован из Новокузнецка

01 июля 2019, 20:51

Полицейский, получивший смертельное ранение при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, прибыл в республику в командировку из Кемеровской области. Он скончался по пути в госпиталь.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили об одном и двух полицейских, погибших при сегодняшнем нападении на пост в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни. По данным различных источников, пост был обстрелян, нападавший совершил самоподрыв. Северо-Кавказское управление МВД озвучило другие подробности инцидента. По его данным, неизвестный примерно в 14.00 мск подошел к полицейскому на посту и нанес ему ножевое ранение, затем бросил гранату и был убит ответным огнем.

Нападение на полицейских в Ачхой-Мартановском районе Чечни стало третьим с начала 2019 года в республике.

Личность нападавшего еще не установлена, сообщил представитель МВД Чечни. По его словам, ножевое ранение при нападении получил полицейский из Кемеровской области, находившийся в Чечне в служебной командировке, а от взрыва гранаты никто не пострадал.

«Никто из сотрудников при взрыве не пострадал. Раненый полицейский, сотрудник УВД Кемеровской области, находившийся в Чечне в служебной командировке, от полученных ранений скончался при эвакуации в госпиталь», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель МВД.

Информацию о том, что погибший полицейский прибыл в Чечню из Кемеровской области, также распространил Telegram-канал «Опер Слил», который традиционно связывают с силовыми структурами.

«В результате вооруженного нападения специалист специальной огневой группы по Ачхой-Мартановскому району старший сержант полиции Дворников Александр Юрьевич, 24.11.1985 г.р., проживающий: Новокузнецк Кемеровской области, получил ножевое ранение. От полученных ножевых ранений по дороге в ЦРБ по г. Ачхой-Мартан скончался», - сказано в сообщении канала.

В МВД корреспонденту «Кавказского узла» также пояснили, что пост, на который было совершено нападение, располагается на проселочной дороге между райцентром и населенным пунктом Бамут.