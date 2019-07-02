Бывшие силовики не поверили в причастность ИГ* к нападению на полицейского в Чечне

02 июля 2019, 20:53

Запрещенная террористическая организация "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни ради пиара, а сам инцидент вряд ли является терактом, считают опрошенные "Кавказским узлом" силовики в отставке.

Как писал "Кавказский узел", при нападении на пост в Ачхой-Мартановском района Чечни 1 июля погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший днем подошел к полицейскому на посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Силовики заявили, что опознали в нападавшем местного жителя Зелимхана Мусаева.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сомневается, что нападение вообще было терактом. "Мне думается, что это либо проблема бытового характера, либо у нападавшего проблемы с психикой. Впрочем, вызывает опасение то, что бытовая сцена переходит в насилие", - сказал Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность ради пиара, а на самом деле не имеет к инциденту никакого отношения, считает эксперт. "После разгрома ИГ* в Сирии террористическая организация берет на себя ответственность за все подряд – теракты, взрывы, пожары. Если ИГ* не будет этого делать, то оно потеряется в общемировом пространстве. Тенденция продолжится и дальше", - сказал Гончаров.

Нападения, произошедшие в Чечне ранее, не связаны с нынешним, а также между собой, отметил Сергей Гончаров. Он добавил, что такие нападения совершаются по инициативе самих участников. "Если кто-то думает, что ИГ* имеет некий центральный орган управления, курирующий противозаконные акции, то он ошибается", - подчеркнул Гончаров.

Нападение на полицейских в Ачхой-Мартановском районе стало третьим в Чечне с начала года.

Полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков также не считает нападение 1 июля терактом. "Нападение с ножом на полицейского – не теракт. Очевидно, это реакция народа на силовые структуры. Полиция – это с одной стороны жесткий инструмент, защищающий власть, с другой – это структура, которая подставляется под гнев народа. В России не любят полицию, а многие и ненавидят – и не потому, что разгоняют митинги, а потому, что помимо этого занимаются лишь обеспечением комфорта начальства. Такие поступки могут вызывать скрытое поощрение населения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гудков.

Он признал наличие на Кавказе исламских радикалов, но считает, что это объясняется не активностью мусульманских проповедников, а "низкими доходами, низким качеством образования, медицины".

Нельзя сказать, что Исламское государство* берет на себя ответственность за все подряд, считает координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья", политолог Андрей Серенко. "Прежде всего, ячейка должна принести байат, записать видео на фоне флага ИГ*. Однако ячейки не настолько хорошо функционируют, как ранее, да и единого центра нет. Теракты не совершаются по команде единого центра, они проводятся по «тактике вдохновения». Стоит отметить, что пропагандистская работа налажена профессионально", - заключил Серенко.

Жительница Чечни Фатима считает, что ИГ* к нападению непричастна, но властям выгодно соглашаться с этим. "ИГ* тут совершенно не при чем, как мне кажется. Они сейчас берут на себя любые теракты, любые нападения, что случаются в различных частях света. Это пропаганда и не более того. Какое участие ИГ* могло принимать в этом или предыдущем нападениях? Снабдило боевиков деньгами, дало им оружие или как-то еще поспособствовало вылазке? Ясно же, что это блеф, но нашей власти и силовикам удобно делать вид, что они верят в причастность ИГ* ко всем нападениям. Ведь тогда получается, что они борются здесь с международным терроризмом", - сказала жительница Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Жители района отметили корреспонденту "Кавказского узла", что подвергшийся нападению полицейский пост находится в лесу. "Этот блокпост тут уже не первый год стоит. Контролируют проселочную дорогу, что ведет в Бамут. Место достаточно безлюдное, вокруг лес да кустарники, так что при желании подойти незаметно можно с любой стороны и напасть", - отметил местный житель Хасан. "Дорога там гравийная, транспорт не слишком часто ездит - в основном только местные, кто из Бамута в райцентр или еще куда направляется, или кто в обратном направлении едет", - добавил другой житель муниципалитета, Айнди.

Отметим, что населенный пункт Бамут, в окрестностях которого было совершено нападение на полицейский пост, расположен в восьми километрах от районного центра Ачхой-Мартан и примерно в 50 километрах от города Грозного. Во время активных боевых действий в Чечне в этом районе дислоцировались отряды чеченских боевиков.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

- ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.