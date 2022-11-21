Полицейский убит в Грозном в результате нападения

21 ноября 2022, 12:01

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Неизвестный с ножом напал сегодня в центре Грозного на полицейского, в результате чего силовик скончался. Нападавший был убит при попытке скрыться с его табельным оружием, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сегодня в центре Грозного убит неизвестный, напавший с ножом на сотрудника Госинспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где [нападавший] исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что силовики ведут поиски вероятных сообщников нападавшего, а также выясняют мотивы нападения, проводятся оперативные мероприятия. "По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", – уточнил глава Чечни.

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