Куртка убитого полицейского на месте нападения в Грозном, фото tg-канал "ЧП Кавказ", https://t.me/chp_kavkaz/11357?single

21 ноября 2022, 12:01

Полицейский убит в Грозном в результате нападения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Неизвестный с ножом напал сегодня в центре Грозного на полицейского, в результате чего силовик скончался. Нападавший был убит при попытке скрыться с его табельным оружием, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сегодня в центре Грозного убит неизвестный, напавший с ножом на сотрудника Госинспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где [нападавший] исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что силовики ведут поиски вероятных сообщников нападавшего, а также выясняют мотивы нападения, проводятся оперативные мероприятия. "По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", – уточнил глава Чечни.

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Примечание:

"Источники сообщили о задержании девяти боевиков в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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