Ирганайское водохранилище. Фото: Maria-guide, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98592108

11 мая 2024, 12:52

Экологи назвали масштабным загрязнение водоемов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закрытие одной животноводческой фермы из-за сброса отходов в Ирганайское водохранилище не решило экологическую проблему в Дагестане, так как воду загрязняют десятки таких ферм и нелегальные свалки, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая Унцукульский райсуд сообщил, что удовлетворил иск управления Роспотребнадзора о признании незаконной деятельности животноводческой фермы селе Аракани, которая допускала загрязнение воды в Ирганайском водохранилище. Суд дал организации месяц на устранение нарушений.

В феврале Роспотребнадзор подал в суд на животноводческую ферму. "Все отходы откормочного животноводства (навоз, моча), отходы от убойного цеха (кровь), на протяжении десятилетний поступают в речку Араканка, а в дальнейшем в Ирганайское водохранилище", заявило ведомство, подчеркнув, что эту воду "потребляет большая часть населения" Дагестана.

Доведение до суда единичной ситуации с животноводческой фермой в Унцукульском районе является лишь «каплей в море», считает председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова.

"Роспотребнадзор и Минприроды долгое время не обращают внимания на десятки животноводческих ферм в Буйнакском районе, так называемой Кадарской зоне. Животные тысячами находятся на откорме, и все продукты распада, кровь, попадают в почву и воду, оттуда в реки", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Ирганайское водохранилище и реку Андийское Койсу во время дождей и паводков продолжает смываться мусор из несанкционированных свалок заявил в декабре 2023 года Росприроднадзор. По данным ведомства, площадь скопления мусора в водоемах составила 26 тысяч квадратных метров.

По словам Абдурахмановой, остается нерешенной ситуация с нелегальными свалками в горных районах, откуда мусор попадает в реки и далее в Ирганайское и другие водохранилища. "Там практически отсутствует вывоз, утилизация отходов. Власти обещают, что с запуском к концу этого года сортировочных заводов и организацией в горных районах мусороперегрузочных станций ситуация изменится. Но пока она лишь ухудшается", - сказала Аминат Абдурахманова.

Животноводческих ферм на берегах горных рек и водохранилищ десятки, и практически никто не соблюдает правила утилизации опасных отходов, подтвердил эколог из Махачкалы Рамазан Алиев.

"Опасные отходы реки несут в Ирганайское и Чиркейское водохранилища. По моему мнению, огромную опасность представляют пластиковые отходы, которые со свалок в горах по рекам доходят до водоемов. На некоторых уже образовались целые мусорные острова. В Дагестане до сих пор нет мусороперерабатывающих заводов, и до их ввода в эксплуатацию никто не борется с экологической проблемой", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алиев.

Напомним, власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих, однако так и не был введен в эксплуатацию.

В августе 2023 года власти анонсировали строительство мусоросортировочного комплекса в Дербентском районе, заявив, что производительность комплекса составит 200 тысяч тонн в год. При проверке места строительства этого комплекса выяснилось, что нет разрешения на строительство и положительного заключения государственной экологической экспертизы, сообщила прокуратура.

7 ноября 2021 года блогер Рамазан Рабаданов разместил в соцсети видеоролик, на котором видно, что значительная часть Ирганайского водохранилища покрыта мусором, в том числе пластиком, древесиной и бутылками. Проблема с мусором в водоемах и реках Дагестана возникла из-за бездействия властей, предположили посмотревшие ролик жители республики и призвали очистить водохранилище от отходов самостоятельно.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "После отравления в Каспийске госпитализирован 21 человек".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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