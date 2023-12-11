Мусор на водохранилище, фото: temirhanshura.ru

11 декабря 2023, 12:08

Ирганайское водохранилище подверглось сильному загрязнению

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В Ирганайское водохранилище и реку Андийское Койсу во время дождей и паводков продолжает смываться мусор из несанкционированных свалок. Площадь скопления мусора в водоемах составила 26 тысяч квадратных метров, сообщил Росприроднадзор.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале октября 2021 года в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого была показана горная река в Дагестане Андийское Койсу, поверхность которой была вся покрыта мусором. Спустя месяц жители Дагестана пожаловались в соцсети, что Андийское Койсу остается замусоренной отходами, а чиновники ничего не сделали для очистки реки.

7 ноября 2021 года блогер Рамазан Рабаданов разместил в соцсети видеоролик, на котором видно, что значительная часть Ирганайского водохранилища покрыта мусором, в том числе пластиком, древесиной и бутылками. Проблема с мусором в водоемах и реках Дагестана возникла из-за бездействия властей, предположили посмотревшие ролик жители республики и призвали очистить водохранилище от отходов самостоятельно.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Родионовой, сотрудники ведомства получили информацию о загрязнении акватории Ирганайского водохранилища и р. Андийское Койсу. Мусор в Ирганайском водохранилище и реке Андийское Койсу скопился из-за того, что жители ближайших сел регулярно нарушают правила обращения с отходами.

В результате во время паводков и проливных дождей мусор смывается в реки и накапливается в водохранилищах, отметила она.

"Во время обследования инспекторы службы зафиксировали скопление мусора на площади свыше 26 тысяч квадратных метров. <…> Вред, причинённый реке Андийское Койсу, составил 345 миллионов рублей, а Ирганайскому водохранилищу — 244 миллиона рублей", – написала Родионова сегодня в своем телеграм-канале.

Росприроднадзор передал материалы проведенной проверки в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, предписали местным властям устранить нарушения, добавила Родионова.

Напомним, ранее сотрудники администрации Унцукульского района заявили, что мусор в Ирганайское водохранилище наносят горные реки, в которые попадают отходы с несанкционированных свалок в горах Дагестана. Вода из водохранилища подается в дома жителей близлежащих сел, но за ее качеством тщательного контроля нет, отметил активист Магомед Алигаджиев.

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Автор: "Кавказский узел"

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