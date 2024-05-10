Суд запретил работу фермы из-за загрязнения Ирганайского водохранилища

10 мая 2024, 06:29

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Роспотребнадзор через суд добился признания незаконной деятельности агрофирмы из-за загрязнения воды в Ирганайском водохранилище в Унцукульском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ирганайское водохранилище и реку Андийское Койсу во время дождей и паводков продолжает смываться мусор из несанкционированных свалок. По данным Росприроднадзора, площадь скопления мусора в водоемах составила 26 тысяч квадратных метров.

В феврале Роспотребнадзор подал в суд на животноводческую ферму. В ведомстве заявили, что "все отходы откормочного животноводства (навоз, моча), отходы от убойного цеха (кровь), на протяжении десятилетний поступают в речку Араканка, а в дальнейшем в Ирганайское водохранилище".

"Эту воду потребляют, большая часть населения Республики Дагестан! Вот откуда идут вспышки инфекции: бруцеллëза, туберкулёза, ящура и т.д", - сообщал в феврале Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

Иск буйнакского Роспотребнадзора к местной животноводческой ферме рассмотрел Унцукульский районный суд. Надзорное ведомство требовало, чтобы агрофирма устранила нарушения санитарного законодательства.

Как отмечается в иске, при санитарно-гигиеническом обследовании фермы по содержанию животных на убой ООО «Финик», расположенной в селе Аракани, были выявлены нарушения санитарных требований хранения побочных продуктов животноводства, несоблюдение которых ведет к загрязнению окружающей среды.

"В частности, не предусмотрены условия для складировании навоза и отвода выделяющейся из него жидкости, что приводит к его попаданию с атмосферными осадками в ближайшие водоемы и прилегающие территории, являющиеся водосбросными для Ирганайского водохранилища", - сказано в сообщении от 8 мая на сайте суда.

Суд признал деятельность фермы незаконной и дал организации один месяц на устранения нарушений.

Ранее сотрудники администрации Унцукульского района заявили, что мусор в Ирганайское водохранилище наносят горные реки, в которые попадают отходы с несанкционированных свалок в горах Дагестана. Вода из водохранилища подается в дома жителей близлежащих сел, но за ее качеством тщательного контроля нет, отметил активист Магомед Алигаджиев.

В начале октября 2021 года в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого была показана горная река в Дагестане Андийское Койсу, поверхность которой была вся покрыта мусором. Спустя месяц жители Дагестана пожаловались в соцсети, что Андийское Койсу остается замусоренной отходами, а чиновники ничего не сделали для очистки реки. Проблема с мусором в водоемах и реках Дагестана возникла из-за бездействия властей, предположили посмотревшие ролик жители республики и призвали очистить водохранилище от отходов самостоятельно.