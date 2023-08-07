07 августа 2023, 03:24

Прокуратура нашла нарушения при строительстве мусорного полигона в Дербентском районе

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В ходе проверки места строительства комплекса по обработке и утилизации коммунальных отходов в Дербентском районе выяснилось, что не получено разрешение на строительство и нет положительного заключения государственной экологической экспертизы, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана анонсировали строительство мусоросортировочного комплекса в Дербентском районе. Планируется, что производительность комплекса составит 200 тысяч тонн в год, а вместимость полигона для размещения отходов - 120 тысяч тонн. Пользователи Telegram, однако, скептически восприняли эту новость.

Дербентский межрайонный природоохранный прокурор и специалисты ФБУ "Росстройконтроль" посетили место строительства комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Дербентском районе. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, пишет 6 августа "Мирмол".

В частности, по данным прокуратуры, на объекте ведется вертикальная планировка территории для последующего строительства производственного комплекса, осуществляется армирование и бетонирование фундамента. При этом компания, осуществляющая строительство, до сих пор не получила на это разрешение, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что нет положительного заключения государственной экологической экспертизы, что является препятствием для строительство объекта такого рода. Генеральному директору организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих, однако так и не был введен в эксплуатацию.

На территории неработающего завода по переработке мусора в Ботлихе сжигается мусор, и дым идет на жилые дома, заявили в апреле местные жители. Районные власти пояснили, что для начала работы завода необходимо согласовать ряд документов, и отчитались, что пожар на свалке потушен.

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Примечание:

"Каспийчане потребовали реакции властей на сообщения о свалках мусора", "Мэрия Махачкалы отчиталась о решении проблемы с мусором", "Пользователей соцсети возмутила свалка мусора близ Сулакского каньона".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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