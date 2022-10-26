Протест против изменения Конституции объединил дагестанскую общественность

Как писал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы отказала в согласовании митинга, намеченного на 27 октября против принятия поправок в Конституцию Дагестана, объяснив отказ несоблюдением организаторами акции сроков подачи уведомления. Организаторы акции намеревались собрать около 450 человек, следует из ответа представителя мэрии.

24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. На круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились результатов. При этом власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, и последнее слово будет за Народными собранием, указали дагестанские журналисты и активисты.

Решение о подаче новых уведомлений о проведении митинга будет принято после соответствующего согласования с представителями общественных организаций, которые подписали первую заявку на митинг, указал сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов. "Мы все это должны обсудить. Никто из нас единолично решение не принимает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня группа дагестанских представителей общественных организаций, выступающих против принятия поправок в Конституцию Дагестана, провела многочасовую встречу с депутатами Народного собрания республики, рассказал Халидов. По его словам, парламентарии озвучили тот же набор аргументов за принятие поправок, что и ранее. По итогам встречи каждая из сторон осталась при своем мнении, подчеркнул он.

Позицию парламентариев на встрече 24 октября представил первый заместитель председателя Национального собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов. "Ни один квадратный метр глава республики не может отчуждать без волеизъявления всего народна Дагестана. Один квадратный метр если отчуждается - всенародный референдум. Ни один глава, никто не может его отчуждать. Вот эта норма будет там записана - ответственность за территориальную целостность или нет - ничего не меняется", - указал он.

Представители организаций, перечисленные в уведомлении о проведении митинга против поправок в Конституцию Дагестана, являются совершенно разными политическими силами, считает главный редактор еженедельника "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Назвать их провластными нельзя, а также кого-либо из них выделить в оппозицию и назвать ее оппозицией, тоже, на мой взгляд некорректно, потому что это (оппозиция - прим. "Кавказского узла") - это масштабный процесс, масштабное политическое явление, которого в Дагестане пока нет",- пояснил Сагитов.

Журналист подчеркнул, что перечисленные общественные организации "очень разобщены", у них нет "одного координатора или координационного штаба". При этом, по мнению Сагитова, они, прежде всего выражают несогласие с планирующимися изменениями Конституции Дагестана и недоверие и недовольство действиями действующей власти республики.

Среди организаторов митинга - Независимый профсоюз сотрудников ОВД и прокуратуры Республики Дагестан, Дагестанские региональные организации "Ахульго", "Национально-культурная автономия лакцев", "Бузнаса нух - дорога предков", "Национально культурная автономия аварцев", "Консенсус", "Общественный совет гражданского общества РД", "Фонд Шамиля", региональное отделение партии "Гражданская платформа" и другие.

Оппозиции в Дагестане нет, так как термин оппозиция с точки зрения российского законодательства применим к политическим партиям, согласился с Сагитовым главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Фатуллаев отметил, что общественные организации, которые подписали уведомление о проведении митинга, реально выступают против поправок в Конституцию Дагестана. "Это неконтролируемый протест", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у этих организаций могут быть различные интересы, "но они едины в том, что касается поправок в Конституцию Дагестана". При этом "эти общественные организации не включены в систему власти", пояснил журналист.

Среди организаций, подписавших уведомление о проведении митинга против поправок в Конституцию Дагестана, есть те, которые могут быть отнесены к категории провластных, и те общественные организации, которые можно обозначить как оппозиционные, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Это показывает, что общественные организации в данном вопросе, вне зависимости от своей предыдущей позиции по отношению к властям, объединяются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, есть НКО, которые можно назвать "карманными" общественными организациями действующей власти. "Но в данном вопросе (поправок в Конституцию Дагестана - прим . "Кавказского узла") они в одном ряду вместе с оппозиционными и довольно жёстко об этом заявляют",- подчеркнул журналист.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана поделились опасениями, что после принятия поправки территории республики перейдут соседним регионам. Внесение поправок в Конституцию, особенно снятие с главы обязанности защищать территориальную целостность республики, может негативно сказаться на обстановке в регионе и стать причиной народных волнений, предположили они.

"Кавказский узел" также писал, что вопрос об изменении границ Дагестана по Конституции республики должен решаться на референдуме, но границы Дагестана с Чечней не установлены, и в аналогичной ситуации Конституционный суд России без референдума признал законным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"Кавказский узел" также писал, что осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью