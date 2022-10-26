Юристы проанализировали риски поправок в Конституцию Дагестана

26 октября 2022, 18:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вопрос об изменении границ Дагестана по Конституции республики должен решаться на референдуме, но границы Дагестана с Чечней не установлены, и в аналогичной ситуации Конституционный суд России без референдума признал законным соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал поправки в Конституцию республики, которые вызвали широкий резонанс в регионе. Этими поправками с главы республики снимается ответственность за территориальную целостность Дагестана, так как за нее отвечает президент страны, и поправки приводят Конституцию Дагестана в соответствие Конституции России, пояснил Меликов. Спикер парламента республики Заур Аскендеров при этом заверил жителей, что законодательство республики исключает любую возможность решений о территориальных изменениях без согласия жителей республики "через референдум".

24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания по поправкам в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. Лишь на круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию. Власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, и последнее слово будет за Народными собранием, указали дагестанские журналисты и активисты.

В статье 57 Конституции Дагестана сказано, что границы республики не могут быть изменены без волеизъявления многонационального народа республики, напомнил дагестанский адвокат Абас Гайдаров. "Но это только в том случае, если границы уже установлены и закреплены между субъектами федерации", - подчеркнул он.

Согласно данным Росреестра, границы между Дагестаном и Чечней официально не закреплены, указал Гайдаров. "Поэтому, получается, референдум необязателен, так как границ установленных нет. Конституционный суд России именно так ответил на этот вопрос в споре между Ингушетией и Чечней", - напомнил юрист.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

Другое дело было бы, если бы границы Дагестана были официально установлены и утверждены, считает Абас Гайдаров. "Тогда любые изменения между субъектами в уже установленных границах требовали бы проведения референдума. После проведения референдума заключается соглашение, а потом оно утверждается Советом Федерации, и официально вносятся изменения в административные границы РФ, то есть в границы между субъектами", - пояснил юрист.

Проблема кроется в отсутствии закона об установлении границ между субъектами федерации как на региональном, так и на федеральном уровне, указал руководитель коллегии адвокатов «Правовед» Абдуллагаджи Валигасанов.

"Об установлении административных границ не существует правового акта ни в субъектах, ни на федеральном уровне. В этом-то и весь вопрос. Да, есть нормы Конституции о референдуме, об изменении установленных границ. Но дело в том, что границы Дагестана (с Чечней) пока не установлены", - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что бывший глава Дагестана Владимир Васильев, по мнению аналитиков, заморозил работу по уточнению границы с Чечней из-за угрозы потерять авторитет, а сменивший его Сергей Меликов рискует при решении этого вопроса столкнуться с недовольством жителей приграничных сел.

2 июня замглавы Минимущества Дагестана признал, что на границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, судьбу которых необходимо решать путем переговоров, а глава министерства добавил, что границы должны быть условными, хоть и нуждаются в юридическом закреплении. Чеченская сторона готова приступить к переговорам в любое время, заверил спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов.

В вопросе о границе между Чечней и Дагестаном выиграет сторона, поддержанная федеральным центром, полноценные переговоры между республиками исключены, считают глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Али Магомадов.

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