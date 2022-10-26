Поправки в Конституцию встревожили жителей Дагестана

26 октября 2022, 03:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Внесение поправок в Конституцию Дагестана, особенно снятие с главы обязанности защищать территориальную целостность республики, может негативно сказаться на обстановке в регионе, стать причиной народных волнений, признались опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. Они опасаются, что после принятия данной поправки территории республики перейдут соседним регионам.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста жителей Махачкалы вышли на стихийный сход к зданию парламента республики. Активисты, выступающие против снятия с главы республики ответственности за территориальную целостность Дагестана, смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились никаких результатов. Они настаивали на встрече с главой республики. Власти не пустили на общественные слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в их пользу. Слушания носят формальный характер, и являются имитацией демократии, и последнее слово будет за Народными собранием, считают дагестанские журналисты и активисты. Пользователи соцсетей сочли доводы Меликова о том, что ответственность за территориальную целостность снимается с главы республики, так как за нее отвечает президент России, неубедительными.

30 июня депутаты парламента Дагестана в первом чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию, в том числе те, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

Жители Дагестана поделились 25 октября с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением по поводу рассмотрения поправок в Конституцию Дагестана, вызвавших резонанс в обществе. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения респондентов.

Махачкалинец Тамерлан рассказал, что следит за развитием событий. При этом он отметил, что к поправкам относится отрицательно. Мужчина считает, что ответственность за территориальную целостность республики не должна сниматься с главы Дагестана. «Любой земельный вопрос, особенно на Кавказе - это мина, которая закладывается под фундамент стабильности. В данном случае на Северном Кавказе. Это неизбежно приведет к катастрофе», - считает Тамерлан.

Он рассказал, что во время протестных акций жителей Ингушетии он внимательно следил за развитием событий. По его мнению, тогда избежать ухудшения ситуации удалось «благодаря мудрости ингушского народа». «В Дагестане может быть, и скорее всего будет, по-другому», - предположил житель города.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

Житель Махачкалы Абдул отметил, что узнал о внесении поправок из прессы, у него отношение к поправкам скорее негативное, тем более, что до простого жителя Дагестана не довели их суть. «До сих пор я не могу понять, для чего это (вносить поправки – прим. «Кавказского узла») нужно делать, хотя некоторые говорят, что не происходит ничего страшного», - отметил житель Махачкалы.

Абдул также считает, что после принятия поправок возрастает риск того, что появятся претензии "на море" со стороны соседних регионов. Глава республики должен нести ответственность за территориальную целостность Дагестана, заявил он, а также высказал опасение, что через некоторое время Дагестан может стать частью более крупного региона.

Махачкалинец Идрис рассказал, что узнал о предстоящих поправках в Конституцию Дагестана из прессы. «На самом деле поправки эти по объему значительные, я не знаю, много ли жителей республики в них вчитывались», - отметил он.

Идрис рассказал, что представители республиканской общественности обратили особое внимание на две поправки: о том, что руководитель может избираться на более, чем два срока, а также о том, что глава республики не будет отвечать за территориальную целостность региона. Юридически, отметил он, к этим поправкам "много вопросов", однако итоговое мнение он сможет выразить лишь тогда, когда поймет их юридические последствия. «Есть поправки, которые должны быть внесены, потому что они регламентируют приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством. Другие же поправки вызывают определенные вопросы», - отметил Идрис.

По его мнению, тема территориальной целостности региона актуальна, особенно учитывая опыт уточнения границ с соседними регионами. «Не совсем позабылся свежий пример между Чечней и Ингушетией, и к чему привело изменение границ между ними», - отметил мужчина.

Впрочем, предположил он, даже если за главой региона сохранится ответственность за сохранение границ, не исключены и какие-нибудь "более хитрые схемы". "Депутаты Народного Собрания ссылаются на то, что изменение территории Дагестана может происходить только на референдуме. Но когда то же самое произошло в Ингушетии, то там была использована хитрая юридическая схема, разбирательство которой дошло до Верховного суда России, где было сказано, что якобы это не изменение, а установление границ», - отметил Идрис.

Умар считает, что последствия снятия с главы Дагестана ответственности за территориальную целостность республики могут быть непредсказуемыми, «вплоть до внутренних беспорядков». Сам Умар услышал о принятии поправок в Конституцию Дагестана от общественных деятелей.

Асият рассказала, что узнала о предстоящих поправках в Конституцию Дагестана в соцсетях. Особых подробностей она не знает, но в целом относится к поправкам отрицательно. Асият считает, что глава Дагестана должен нести ответственность за территориальную целостность республики.

Шамиль заявил, что принятие поправки о снятии ответственности с главы республики за территориальную целостность "развяжет руки нашим соседям". О поправках он узнал из СМИ и сразу воспринял их отрицательно.

Принятие поправок в Конституцию Дагестана, в первую очередь, снятие с главы ответственности за территориальную целостность региона, может стать причиной возмущения жителей, считает Ахмед.

Юрист Гусейн отметил, что выступает против внесения изменений в Конституцию Дагестана, так как это связано с ранее внесенными изменениям в Конституцию России, с которыми он также не был согласен. По его словам, он понимал, что «что Конституции субъектов будут подводить под требования новой Конституции и новых конституционных законов».

По мнению Гусейна, одна из основных обязанностей главы республики – это сохранение территориальной целостности Дагестана. При этом он считает, что поправки носят «чисто формальный характер». «Поскольку это же самое мы видели на примере Ингушетии, хотя там есть аналогичная норма, что глава должен защищать территориальную целостность, но в итоге получилось, что он не защитил», - отметил Гусейн.

По мнению дагестанца, если власть захочет поменять границы республики, то "власть это делает, не спросив народ, как это мы видели на практике". "Я думаю, что им с Москвы спустили обязательства внести эти изменения, и они следуют этим указаниям", - отметил он.

Рашид в целом не выступает против поправок в Конституцию Дагестана, если в них есть необходимость. Об изменениях он узнал из соцсетей. Рашид считает, что никаких негативных последствий принятие поправок не принесет.

Глава республики должен нести ответственность за его территориальную целостность, считает Аминат. «Зачем нужен глава республики, если не может нести ответственность», - задается вопросом она.

Она негативно оценила позиции дагестанских политиков, выступающих за внесение поправок. «Нет такого человека, кто защитит Дагестан, все боятся потерять свои кресла», - отметила жительница Махачкалы.

По мнению махачкалинца Мухтара, любые поправки должны улучшать жизнь жителей республики. «Поправки если и должны быть, то только улучшающие жизнь человека в республике», - заявил он. Он предположил, что внесение изменений в Конституцию может быть признаком грядущего объединения кавказских республик. «Эти поправки к тому, чтобы в последующем объединить кавказские республики и поставить туда одного главу», - предположил он.

«Узнал о поправках из социальных сетей. Суть поправок, насколько я понял, в подготовке отторжения части территории республики», - предположил Мухаммад.

Он также считает, что "сохранение территориальной целостности республики – это прямая обязанность главы республики, если глава республики легитимно избранный, а в случае, если республикой руководит назначенный человек, то ответственность ложится на плечи людей».

Мухаммад опасается, что в случае принятия поправок в республике могут возникнуть беспорядки.

Негативно оценил поправку о снятии ответственности с главы республики за ее территориальную целостность и Ислам. По его мнению, хотя поправки напрямую и не будут влиять, в том числе, на процессы по уточнению границ, но все же новая норма может негативно сказаться на процессе уточнения границ Дагестана с соседними регионами.

Что касается снятия ограничения по количеству сроков для главы республики, то, по мнению Ислама, таким образом взращиваются политические долгожители. А поправка, предусматривающая отчет главы республики перед парламентом, по его мнению, формальность, "но должна быть соблюдена". "Отчитываться должен глава региона и только он. Потому что именно он ответственен за подобранную команду, а значит и за провалы и успехи этой команды", - отметил Мухаммад.

Гази рассказал, что узнал о поправках в Конституцию Дагестана из соцсетей, где они "бурно обсуждаются". Он выступает против принятия поправок в Конституцию республики в части снятия с главы ответственности за территориальную целостность. "С этим, естественно, я - да и всех, кого я знаю - не согласны, так как одна из обязанностей главы региона - это сохранение ее границ и справедливый раздел спорных ее границ с соседними регионами", - подчеркнул Гази.

Он предположил, что из-за принятия поправок могут быть негативные последствия для республики. "Это своего рода мина замедленного действия для и без того горячего региона. Действительно, могут быть далеко идущие последствия ", - отметил Гази.

По его мнению, могут быть конфликты внутри региона, конфликты за спорные территории. "Конфликты за спорные территории тогда будут решаться не на высоких уровнях и с юридической стороны, исходя из истерических границ, а на улицах. А этого никак нельзя допускать", - резюмировал он.

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