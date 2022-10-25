25 октября 2022, 23:35

Пользователи соцсети сочли неубедительными доводы Меликова о поправках в Конституцию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ответственность за территориальную целостность региона снимается с главы Дагестана, так как за нее отвечает президент России, пояснил Сергей Меликов, раскритиковав активистов, выступающих против поправок в конституцию республики. Активисты представляют интересы народа, а предложенные поправки могут повлечь ущерб республике, возразили пользователи сети.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста жителей Махачкалы вышли на стихийный сход к зданию парламента республики. Активисты, выступающие против снятия с главы республики ответственности за территориальную целостность Дагестана, смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились никаких результатов. Они настаивают на встрече с главой республики. Власти не пустили на общественные слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в их пользу. Слушания носят формальный характер, и являются имитацией демократии, и последнее слово будет за Народными собранием, считают дагестанские журналисты и активисты.

30 июня депутаты парламента Дагестана в первом чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию, в том числе те, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

Поправки в Конституцию Дагестана, которые вызвали широкий резонанс в республике, прокомментировал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Он пояснил, что согласно Конституции России, "всю полноту ответственности за сохранение территориальной целостности России и её субъекта, как одного из объектов национальной безопасности страны, несет высшее должностное лицо нашего государства – президент".

"Фактически норма Конституции РД, которая возлагает на главу республики обязанность сохранения ее территориальной целостности, вступает в противоречие с Конституцией России, образуя коллизию, поскольку вопрос территориальной целостности России, включающей территории ее субъектов, отнесен к предмету ведения Российской Федерации. Такое несоответствие является юридически важным и должно быть устранено", - написал он в своем Telegram-канале.

Меликов выступил с критикой противников поправок, заявив, что "отдельные граждане, которые называют себя общественниками и якобы радеют о целостности республики, сами создают почву для разобщения дагестанцев". "Ни одно важное решение не будет принято без согласия всего дагестанского народа. Это прописано в отдельной статье нашего Основного закона. Уже говорил об этом, но повторю снова: как глава региона, как боевой генерал, наконец, как дагестанец, я всегда буду защищать территориальную целостность родной республики", - указал Меликов в другом сегодняшнем сообщении.

Сообщение об этом перепостил Instagram*-паблик "Дагестанские известия", на который подписаны 364 тысячи человек. К 23.00 мск публикация набрала 45 комментариев и 242 отметки "нравится".

Часть пользователей высказала несогласие с изменением Конституции. "Отлично, делегируем право менять границы республики в Кремль. Последний раз это закончилось депортациями народов Северного Кавказа, а когда некоторые вернулись обнаружили, что их дома и села принадлежат другим республикам", - отметил odzeli.

23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

"Ответственность за территориальную целостность Дагестана как субъекта РФ внутри страны кто будет нести? Или тоже президент?! Ерунду несут. Полную", - возмутился пользователь avtonakidki_dag. "Кто думает, что мы отдадим кусок земли соседям, ошибается! Наш долг - защищать нашу землю по исламу и по закону", - указал mmm_rasul_.

Часть пользователей усомнилась в искренности главы Дагестана. "Почему-то мы не верим вам уже", - отметила nika__as.

В Instagram*-паблике "Новости Дагестана", у которого насчитывается 286 тысяч подписчиков, публикация набрала к 23.00 мск 189 отметок "нравится" и 108 комментариев.

Часть комментаторов выразила несогласие с предлагаемыми поправки. "Серьёзно? На каком основании вы будете нести ответственность, если статью Конституции, согласно которой вы обязаны сохранить целостность Республики, отменят?", - спросила gusenovapatimat. "Я, как носитель конституционной власти, требую данные поправки не принимать. Требую не совершать предательство дагестанцев. Вы отняли у нас все легальные возможности выразить своё мнение и упиваетесь этой своей вседозволенностью", - написал kazikhankurbanov. "Как это не так, а для чего эти поправки? Зачем лукавить, и людей вводить в заблуждение, кто автор этой поправки, почему эта поправка для Дагестана необходима?" - поинтересовалась monika__mak. "Сам создал эту почву для беспокойства, а свалить хочет на тех, кто беспокоится о целостности республики", - написал cube.mm.

24 июня стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, указали юристы.

Некоторые комментаторы потребовали отставки Меликова. "Уходи с поста, покинь нашу республику немедленно, мы больше не хотим вас видеть", - написал arsen05068.

Ряд пользователей выразили возмущение критикой в адрес противников поправок. "Очень правильно делают активисты и простые люди, что беспокоятся, на это есть основания", - указала sufiya_boutique. "Ничего, что эти отдельные граждане и есть народ Дагестана?" - подчеркнула mahmubova5988. "Общественники озвучивают народу, какие последствия могут быть", - отметил ti.mur7701.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Журналисты отметили важность общественного обсуждения поправок в Конституцию Дагестана", "Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном", "Аналитики оценили риски Меликова в решении вопроса о границе с Чечней".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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