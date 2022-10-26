Противникам поправок в Конституцию Дагестана отказано в согласовании митинга

26 октября 2022, 15:44

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Поводом для отказа в проведении митинга против принятия поправок в Конституцию Дагестана власти Махачкалы назвали несоблюдение организаторами акции сроков подачи уведомления. Организаторы акции намеревались собрать около 450 человек, следует из ответа представителя мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал поправки в Конституцию республики, которые планируется рассмотреть в парламенте Дагестана 27 октября. Этими поправками с главы республики снимается ответственность за территориальную целостность Дагестана, так как за нее отвечает президент страны, и поправки приводят Конституцию Дагестана в соответствие Конституции России, пояснил он. Меликов также подверг критике активистов, выступающих против поправок, заявив, что "отдельные граждане, которые называют себя общественниками и якобы радеют о целостности республики, сами создают почву для разобщения дагестанцев". Спикер парламента Заур Аскендеров призвал дагестанцев не поддаваться на провокации в связи с готовящимся изменением Конституции республики.

24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. На круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились результатов. При этом власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, и последнее слово будет за Народными собранием, указали дагестанские журналисты и активисты.

Митинг, который намеревались провести руководители общественных организаций Дагестана 27 октября против принятия поправок в Конституцию республики, не одобрен администрацией Махачкалы, следует из ответа на уведомление о проведении митинга, который заместитель мэра Махачкалы Мавлидин Маликов направил одному из организаторов митинга, президенту "Фонда Имама Шамиля" Алиасхабу Хархачаеву, сообщило сегодня издание "Черновик" на своем сайте.

Отказ власти обосновали тем, что активисты, которые заявили об участии в митинге около 450 человек, опоздали со сроком подачи уведомления, так как в соответствии с требованиями статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении публичного мероприятия подаётся не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. "Проведение публичного мероприятия не может быть согласовано", - указали власти города в ответе на уведомление, фотография ответа опубликована сегодня в Telegram-канале "Спросите у Расула".

Мэрия Махачкалы посоветовала организаторам митинга в лице известных в республике руководителей общественных организаций строго руководствоваться действующим законодательством при подаче уведомления о проведении митинга, следует из текста документа.

Среди организаторов акции - Независимый профсоюз сотрудников ОВД и прокуратуры Республики Дагестан, Дагестанские региональные организации "Ахульго", "Национально-культурная автономия лакцев", "Бузнаса нух - дорога предков", "Национально культурная автономия аварцев", "Консенсус", "Общественный совет гражданского общества РД", "Фонд Шамиля", региональное отделение партии "Гражданская платформа" и другие, следует из обращения организаторов к мэрии, которое размещено, в частности, в паблике "ВКонтакте" Авар-Авито". Это же обращение опубликовал и ряд Telegram-каналов.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана поделились опасениями, что после принятия поправки территории республики перейдут соседним регионам. Внесение поправок в Конституцию, особенно снятие с главы обязанности защищать территориальную целостность республики, может негативно сказаться на обстановке в регионе и стать причиной народных волнений, предположили они.

Напомним, 24 июня стало известно, что Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, подчеркнув, что отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, указали юристы.

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