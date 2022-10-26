Власти Дагестана показали единую позицию по отношению к поправкам в Конституцию

26 октября 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вслед за главой Дагестана Сергеем Меликовым спикер парламента Заур Аскендеров призвал дагестанцев не поддаваться на провокации в связи с готовящимся изменением Конституции республики.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал поправки в Конституцию республики, которые вызвали широкий резонанс в регионе. Этими поправками с главы республики снимается ответственность за территориальную целостность Дагестана, так как за нее отвечает президент страны, и поправки приводят Конституцию Дагестана в соответствие Конституции России, пояснил он. Меликов также подверг критике активистов, выступающих против поправок, заявив, что "отдельные граждане, которые называют себя общественниками и якобы радеют о целостности республики, сами создают почву для разобщения дагестанцев".

24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. На круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились результатов. При этом власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, и последнее слово будет за Народными собранием, указали дагестанские журналисты и активисты.

Председатель парламента Дагестана Заур Аскендеров дал пояснения по поправкам к Конституции республики, сообщила РГВК "Дагестан", опубликовав сегодня ночью в своем Telegram-канале видеообращение спикера. В своем выступлении Аскендеров повторил тезис Сергея Меликова о необходимости привести Конституцию республики в соответствие Конституции России.

"В последние дни наблюдается повышенный интерес к вопросу о внесении поправок в Конституцию Республики Дагестан... В частности, много различных высказываний и призывов, которые касаются поправки об исключении из Конституции положения об обеспечении главой республики территориальной целостности Дагестана. Высказывается мнение, что предлагаемая поправка создаст условия для изменения границ Дагестана. Хочу разъяснить, что обеспечение территориальной целостности нашей страны, включая и территорию ее субъектов, относится к ведению Российской Федерации. И предлагаемая поправка по этому вопросу - это необходимость приведения нашей Конституции в соответствие с федеральным законодательством", - сказал он.

Также спикер парламента заявил, что территориальная целостность государства – это принцип международного права. "По которому территория государства является неприкосновенной от посягательств со стороны других государств. И никакого отношения к изменению границ субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Дагестан, это не имеет", - пояснил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана поделились опасениями, что после принятия поправки территории республики перейдут соседним регионам. Внесение поправок в Конституцию, особенно снятие с главы обязанности защищать территориальную целостность республики, может негативно сказаться на обстановке в регионе и стать причиной народных волнений, предположили они.

Законодательство республики исключает любую возможность решений о территориальных изменениях без согласия жителей республики "через референдум", подчеркнул Заур Аскендеров. "Заявляю, что в эти нормы предлагаемыми поправками изменения не вносятся, и они остаются неизменными. В этой связи обращаюсь ко всем дагестанцам: прошу вас не поддаваться различным провокациям. Вопросы изменения границ не могут рассматриваться без волеизъявления многонационального народа Дагестана", - сказал спикер парламента.

Напомним, 24 июня стало известно, что Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, подчеркнув, что отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, указали юристы.

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