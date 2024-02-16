Югоосетинская активистка Меаракишвили прекратила голодовку

16 февраля 2024, 15:00

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Активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили прекратила голодовку, не добившись отмены решения о назначении Давида Гурциева районным прокурором.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля журналистка и активистка Тамара Меаракишвили объявила голодовку, потребовав от генпрокурора Южной Осетии объяснить решение о назначении прокурором Ленингорского района Давида Гурциева, который преследовал ее в рамках уголовного дела о клевете. К 13 февраля не последовало реакции от президента и генпрокурора на обращения, рассказала Меаракишвили.

Тамара Меаракишвили – активистка из Южной Осетии, бывший преподаватель и руководитель Дома детского творчества в Ленингоре, уволенная за свою позицию в отношении коррупции, говорится в биографической справке "Кавказского узла".

Сегодня Тамара Меаракишвили прекратила голодовку в связи тем, что власти не отреагировали на ее протест и назначили Давида Гурциева на должность прокурора Ленингорского района. Гурциева назначили на две должности: помощником прокурора района и по совместительству исполняющим обязанности прокурора. До этого он работал прокурором отдела генпрокуратуры по надзору за следствием в Цхинвале, рассказала сегодня Меаракишвили корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, в районе четыре дня находится депутат парламента из их округа Заза Дрияев, и Тамара Меаракишвили несколько раз через его знакомых передавала просьбу прийти, чтобы поговорить. Она хотела задать ему вопросы про назначение Гурциева, но встреча не состоялась.

По словам активистки, утром 15 февраля главврач больницы Ленингорского района сообщила ей, что поздно ночью к Меаракишвили отправили скорую помощь. По словам Тамары, так как она уже спала, то не услышала их, и это оформили как ложный вызов. "Заранее меня никто не предупредил, что они приедут. Разве можно приезжать в 11 или 12 часов ночи без предупреждения?" - сказала Меаракишвили.

Она призналась, что чувствовала поддержку окружающих. "Ко мне домой приходили люди, звонили, писали, даже из Тбилиси. Можно сказать, что одна я не была. Постоянно на связи был депутат парламента Давид Санакоев. Позвонил и навестил, и поинтересовался моим состоянием начальник милиции района Давид Налбандов. Я благодарна. Он сказал, что узнал об этом из социальных сетей", - рассказала активистка.

По ее словам, начальник милиции отговаривал ее от голодовки, говорил, что не нужно вредить здоровью, и поинтересовался, не нужна ли какая-нибудь помощь, например, лекарства. "Это очень приятно и удивительно", - отметила она.

Тамара Меаракишвили намерена написать письма на имя президента Южной Осетии, генпрокурора, секретаря Совбеза и депутатам парламента, где, по ее словам, изложит свою позицию о назначении Давида Гурциева и также объявит отвод прокуратуре Ленингорского района вместе с Гурциевым

Напомним, дело о клевете было заведено на Меаракишвили после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его возмутило интервью, в котором Меаракишвили раскритиковала сторонников президента и заявила, что они стремятся занять привлекательные должности. Позднее ей были предъявлены и обвинения в незаконном получении гражданства. В июле 2019 года Ленингорский райсуд признал Тамару Меаракишвили невиновной, но прокуратура обжаловала это решение. Суд несколько раз оправдывал Меаракишвили, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда, а Меаракишвили тем временем была ограничена в передвижении. 24 декабря 2022 года Меаракишвили была оправдана по всем статьям обвинения.

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