Власти Южной Осетии проигнорировали заявление Меаракишвили о голодовке

14 февраля 2024, 17:55

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Активистка Тамара Меаракишвили третий день проводит голодовку против назначения прокурором Ленингорского района Давида Гурциева. Реакции со стороны президента и генпрокурора Южной Осетии, к которым она обращалась с требованием объяснить причины назначения Гурциева, не последовало.

Как сообщал "Кавказский узел", журналистка и активистка Тамара Меаракишвили объявила голодовку, потребовав от генпрокурора Южной Осетии ответить, за что Давид Гурциев, преследовавший ее в рамках уголовного дела о клевете, получил пост прокурора Ленингорского района.

Тамара Меаракишвили рассказала, что начала голодовку 13 февраля. "Пока чувствую себя нормально. Я много раз голодала, примерно 10 раз, и мой организм подготовлен к этому. Я нахожусь дома, пью воду", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что попросила Минздрав Южной Осетии следить за состоянием ее здоровья, пока она проводит голодовку, но, по ее словам, никто из врачей с ней не связывался, наоборот, она сама им звонила.

Тамара Меаракишвили рассказала корреспонденту "Кавказского узла", почему она против назначения прокурором Ленингорского района Давида Гурциева и для чего объявила голодовку. По ее словам, Гурциев причастен не только в возбуждении дела о клевете, но также имеет отношении в возбуждении против нее других дел, хотя "формально следователем был кто-то другой". Она отметила, что на время работы Гурциева в Ленингорском районе, пришлась в частности, гибель Арчила Татунашвили.

Гражданин Грузии Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля 2018 года, на следующий день после задержания южноосетинскими силовиками, которые заподозрили его в подготовке диверсии. Проводивший вскрытие тела в Цхинвале южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов заявил, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было, поэтому он сделал вывод о его смерти от острой сердечной недостаточности. Эксперты в Грузии зафиксировали на теле Татунашвили следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. Сотрудник КГБ Южной Осетии Давид Гурциев и прокурорский работник Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти Татунашвили, были объявлены в розыск Интерполом. Суд в Грузии признал их виновными в убийстве Арчила Татунашвили. Они заочно приговорены к бессрочному заключению и объявлены в международный розыск.

По ее словам, кандидатуру Давида Гурциева на должность прокурора лоббирует депутат парламента Заза Дриаев, который представляет Ленингорский район, сам Гурциев - родом из Ленингорского района. Все это связано с предстоящими летом парламентскими выборами.

О назначении Давида Гурциева Меаракишвили узнала от знакомых из Цхинвала, потом уточнила эту информацию в администрации президента и затем в генпрокуратуре. Там подтвердили эту новость.

Тамара Меаракишвили пока не получила ответа на свое обращение к президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву и прокурору Григорию Собаеву."Они думают, что протестует один человек. Но я не за себя боюсь или страхуюсь. Это настроение нашего района", - сказала активистка.Она уверена, что назначение Гурциева прокурором обернется проблемами в районе. Активистка отметила, что имя Гурциева фигурирует в двух исках в Европейский суд по правам человека, которые Грузия направила против России а Южная Осетия, по ее мнению, получает репутационный ущерб из-за Гурциева.

Меаракишвили подчеркнула, что она была оправдана по всем статьям обвинения. При этом, по ее словам, ей до сих пор не вернули изъятые вещи.

"Куда делись мои личные вещи, которые изъял во время обыска Давид Гурциев и которые к моим обвинениям не имели никакого отношения, а прокуратура не может их найти? Поэтому я не забираю паспорт. Как только я получу его, я обращусь в суд за реабилитацией и возмещением материального и морального ущерба. Это будет многомиллионный иск, потому что я несколько миллионов заплатила адвокату и все чеки и соглашения у меня в порядке. Я просто хочу, чтобы все, что вместе с паспортом изъял Гурциев, было возвращено", - сказала Меаракишвили.

Дело о клевете было заведено на Меаракишвили после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года изданием "Эхо Кавказа"**. В этом интервью Меаракишвили раскритиковала сторонников президента республики, заявив, что они стремятся занять привлекательные должности. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободу выражения мнения, говорится в биографической справке о Меаракишвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Обвинения в незаконном получении гражданства были предъявлены Меаракишвили позже, в 2018 году. В июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение. Суд несколько раз оправдывал ее, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда, а Меаракишвили тем временем была ограничена в передвижении. 24 декабря 2022 года Меаракишвили была оправдана по всем статьям обвинения.

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