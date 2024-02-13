Югоосетинская активистка Тамара Меаракишвили объявила голодовку

13 февраля 2024, 16:49

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Журналистка и активистка Тамара Меаракишвили объявила голодовку, потребовав от генпрокурора Южной Осетии ответить, за что Давид Гурциев, преследовавший ее в рамках уголовного дела о клевете, получил пост прокурора Ленингорского района.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля 2018 года, на следующий день после задержания южноосетинскими силовиками, которые заподозрили его в подготовке диверсии. Сотрудник КГБ Южной Осетии Давид Гурциев и прокурорский работник Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти Татунашвили, были объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом. Суд в Грузии признал их виновными в убийстве Арчила Татунашвили . Они заочно приговорены к бессрочному заключению и объявлены в международный розыск.

На теле умершего Арчила Татунашвили эксперты в Грузии зафиксировали следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. Проводивший вскрытие тела в Цхинвале южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов заявил 2 марта, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было, поэтому он сделал вывод о его смерти от острой сердечной недостаточности.

Активистка из Южной Осетии Тамара Меаракишвили объявила голодовку в знак протеста против планов назначить Давида Гурциева прокурором Ленингорского района. Она обратилась к главе Южной Осетии Алану Гаглоеву и прокурору республики Григорию Собаеву.

"Тема моего обращения – назначение Давида Гурциева прокурором района. Я хотела бы поговорить с вами о причинах, по которым я считаю, что этот человек недостоин занимать такой ответственный пост. Я уже неделю пишу письменные заявления по этому поводу, но до сих пор правительство на это не отреагировало. Поэтому я решила объявить голодовку и голодать до тех пор, пока прокурор Южной Осетии не объяснит за какие заслуги получил это назначение", - указано в сообщении от 12 февраля на странице активистки в Facebook*.