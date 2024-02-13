Тамара Меаракишвили в зале суда. Фото личной страницы Тамары Меаракишвили в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

13 февраля 2024, 16:49

Югоосетинская активистка Тамара Меаракишвили объявила голодовку

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Журналистка и активистка Тамара Меаракишвили объявила голодовку, потребовав от генпрокурора Южной Осетии ответить, за что Давид Гурциев, преследовавший ее в рамках уголовного дела о клевете, получил пост прокурора Ленингорского района.

Как писал "Кавказский узел",  гражданин Грузии Арчил Татунашвили умер в больнице Цхинвала 23 февраля 2018 года, на следующий день после задержания южноосетинскими силовиками, которые заподозрили его в подготовке диверсии. Сотрудник КГБ Южной Осетии Давид Гурциев и прокурорский работник Алик Табоев, обвиняемые в причастности к смерти Татунашвили, были объявлены в розыск по красному циркуляру Интерполом. Суд в Грузии признал их виновными в убийстве Арчила Татунашвили . Они заочно приговорены к бессрочному заключению и объявлены в международный розыск.

На теле умершего Арчила Татунашвили эксперты в Грузии зафиксировали следы пыток, заявил министр по делам перемещенных лиц Созар Субари. Проводивший вскрытие тела в Цхинвале южноосетинский врач-судмедэксперт Инал Техов заявил 2 марта, что у погибшего имелись кровоподтеки и ссадины на спине, руках и ногах, но внутренних повреждений и следов пыток не было, поэтому он сделал вывод о его смерти от острой сердечной недостаточности.

Активистка из Южной Осетии Тамара Меаракишвили объявила голодовку в знак протеста против планов назначить Давида Гурциева  прокурором Ленингорского района. Она обратилась к главе Южной Осетии Алану Гаглоеву и прокурору республики Григорию Собаеву.

"Тема моего обращения – назначение Давида Гурциева прокурором района. Я хотела бы поговорить с вами о причинах, по которым я считаю, что этот человек недостоин занимать такой ответственный пост. Я уже неделю пишу письменные заявления по этому поводу, но до сих пор правительство на это не отреагировало. Поэтому я решила объявить голодовку и голодать до тех пор, пока прокурор  Южной Осетии не объяснит за какие заслуги получил это назначение", - указано в сообщении от 12 февраля на странице активистки в Facebook*.

Он объяснила, что Давид Гурциев - один из тех силовиков, кто на протяжении нескольких дет преследовал ее в рамках уголовного дела, угрожал семье. "Я объявляю голодовку против назначения Давида Гурциева. Это все что я могу сделать", - заявила активистка. Она также попросила Минздрав Южной Осетии следить за ее состоянием здоровья, пока она проводит голодовку.

На сайте прокуратуры Южной Осетии к 16.30 мск не содержится информации о назначении прокурора Ленингорского района,  прокурором Ленингорского района указан Алан Кулумбегов.

"Кавказский узел" также писал, что дело о клевете было заведено на Меаракишвили после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года изданием "Эхо Кавказа"**. В этом интервью Меаракишвили раскритиковала сторонников президента республики, заявив, что они стремятся занять привлекательные должности. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободу выражения мнения, говорится в биографической справке о Меаракишвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Обвинения в незаконном получении гражданства были предъявлены Меаракишвили позже, в 2018 году. В июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение. Суд несколько раз оправдывал ее, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда, а Меаракишвили тем временем была ограничена в передвижении. 24 декабря 2022 года Меаракишвили была оправдана по всем статьям обвинения, предъявленного почти пять лет назад. 

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** внесено в реестр иноагентов.

Примечание:

"Анонс пикета в Цхинвале обернулся запретом на проведение акций протеста", "Свидетели затруднились вспомнить все обстоятельства по делу Джабиева", "Европарламент призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве Тамаза Гинтури".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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