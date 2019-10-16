Суд в Цхинвале подтвердил невиновность активистки Меаракишвили

16 октября 2019, 18:15

Цхинвальский городской суд полностью оправдал Тамару Меаракишвили, обвинявшуюся в клевете на чиновников, подделке документов и незаконном получении гражданства Южной Осетии. Активистка намерена добиваться своей реабилитации и наказания правоохранителей за незаконное преследование.

Как информировал "Кавказский узел", в июле Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение, потребовав осудить Меаракишвили на шесть лет. Свидетели обвинения признали, что подписывали пустые бумаги или документы на не понятном им языке, указала обвиняемая.

Дело о клевете было заведено на Меаракишвили после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года на "Эхе Кавказа". В этом интервью Меаракишвили раскритиковала сторонников президента республики, заявив, что они стремятся занять привлекательные должности. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободу выражения мнения, говорится в биографической справке о Меаракишвили, подготовленной "Кавказским узлом". Обвинения в незаконном получении гражданства были предъявлены Меаракишвили позже, в 2018 году.

Цхинвальский городской суд постановил оправдать Меаракишвили по всем пунктам обвинения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Адвокат Меаракишвили Икрамжан Раматов выразил удовлетворение этим вердиктом. "Если говорить об обвинении в подделке документов, то суд согласился с нашим заявлением, с нормативным актом, что простое заявление гражданина не может считаться официальным документом. Суд посчитал оценку следствия, утверждавшего, что заявление гражданина – это официальный государственный документ, неправильной. Проще говоря: вот гражданин пишет заявление, как оно может быть поддельным?" - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Обвинения в клевете изначально были безосновательны, отметил Раматов. "В интервью Меаракишвили нет никаких имен и фамилий. Ее слова не связаны ни с местностью, ни с людьми, чиновниками. Несмотря на это, члены партии посчитали, что речь идет о них", - сказал адвокат.

Он указал, что у прокуратуры есть 10 дней на обжалование решения. "Думаю, обжалование будет. Но мы не боимся. Это нормальный процесс", - сказал Икрамжан Раматов.

Тамара Меаракишвили отметила, что очень устала от судебной тяжбы, которая длится более двух лет. "Это уже шестая победа в судах Южной Осетии. Я очень устала от процесса, устала участвовать в заседаниях. Все, что со мной произошло, это постановочный цирк, организованный малограмотными людьми, которые злы на меня. Конечно же, мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось", - сказала Меаракишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Она уверена, что процесс был политическим. "Власти считают, что я поливаю грязью чиновников, распространяю ложь в беседах с журналистами. Меня даже запугивали: говорили, я плохо закончу жизнь. Особенно стоит подметить, что на сегодняшнее заседание не явился ни один потерпевший", - указала Меаракишвили.

Активистка добавила, что суд оставил за ней право на реабилитацию, которым она намерена воспользоваться. "Я потребую, чтобы людей, которые возбуждали и вели дело в отношении меня, привлекли к ответственности, чтобы они не смогли творить беззаконие в отношении других невиновных", - сказала Тамара Меаракишвили. Она добавила, что так и не получила назад личные вещи, изъятые еще в 2017 году в качестве вещдоков.

Комментариями обвинения и потерпевших "Кавказский узел" не располагает.