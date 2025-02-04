Ниджад Ибрагим рассказал суду о давлении в полиции

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Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим рассказал суду, что после задержания силовики заставляли его оговорить себя, угрожая пытками.

Как информировал "Кавказский узел", пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Кроме того, Ибрагиму предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По этим двум статьям ему грозит до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес властей. 13 января он в знак протеста нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь. 21 января суд отказался отпустить под домашний арест Ниджада Ибрагима вопреки его жалобам на серьезные проблемы со здоровьем.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

Сегодня, 3 февраля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям председательством судьи Айгюн Гурбановой, началось судебное следствие по делу Ниджада Ибрагима. На процессе был оглашен обвинительный акт, согласно которому Ибрагим 9 сентября 2024 года нанес ножевые ранения потерпевшему Бахману Алиеву из хулиганских побуждений и причинил ему тяжкие телесные повреждения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Потерпевший отсутствовал в зале суда.

Далее на процессе были заслушаны показания самого Ибрагима, который отверг обвинения.

"В этом деле на самом деле потерпевший – это я. Все произошло у автозаправки, возле базара, в 3-м микрорайоне. Там на ступеньках ко мне подошел один человек и попросил зажигалку. Даже не дождавшись ответа он набросился на меня. Он бил меня, потом сразу подошли сотрудники полиции в гражданской одежде, они повалили меня на асфальт, стали топтать, бить. Потом они, закрыв руками мне рот и глаза, посадили в машину и привезли в Насиминское районное управлении полиции Баку. Там начальник уголовного розыска управления потребовал, чтобы я подписал признание в том, что ударил ножом человека. В противном случае, он угрожал мне давлением и пытками. Я увидел на столе "резак" (канцелярский нож), схватил его и стал резать себе горло. Они вырвали у меня нож и после этого оставили в покое, но дело на меня завели", – рассказал Ибрагим.

Далее он заявил, что не понимает причин, по которым к нему проявляется жестокость.

"6 сентября мы с супругой и двумя нашими дочерями собирались вылететь в Кишинев. Жену и детей на рейс пропустили, мне же сказали, что есть запрет мне на выезд по решению МВД. Я звонил на "горячую линию" по номеру 102 МВД и спрашивал причины запрета на выезд из страны. Сначала мне отвечали, я продолжал звонить. Я был зол и сказал, что сожгу себя перед МВД. Наконец мою жалобу перенаправили в 19-е отделение. Когда я пошел туда, мне сказали: "Почему ты собираешься сжигать себя перед МВД? Тебя из аэропорта не пропустили, иди там поджигай себя". Это было издевательство. Я не понимаю, почему ко мне такое отношение. Я не журналист, не блогер. Не выражаю недовольство президентом. Напротив, президент дал мне дом в Лачине. Мы были вынужденными переселенцами из Лачина, сейчас в Лачине проживает моя пожилая мать", – сказал Ибрагимов.

При этом он указал, что критиковал в социальных сетях МВД, как раз и из-за того, что ему необоснованно ввели ограничения.

"Во время пандемии меня арестовали, осудили. Но я полностью отбыл срок. Даже суд подтвердил, что официально в отношении меня нет запрета на выезд. Но меня все равно не выпускали из страны", – заявил Ибрагим.

Адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала перед судом рассмотреть жалобы Ибрагимова на плохое обращение в полиции.

Судья приняла решение направить письмо в Насиминскую районную прокуратуру для расследования жалобы Ибрагима и назначила следующее заседание на 3 марта.

В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" адвокат Садыгова однако выразила скепсис относительно проведения прокуратурой объективного расследования.

"Я сама уже подавала в прокуратуры две жалобы – на избиение его сотрудниками полиции и "потерпевшим" при задержании, и угрозы пыток уже в самом управлении полиции. Прокуратура однако, формально рассмотрев жалобы, отказала в возбуждении уголовного дела. Судья соблюла формальности. Боюсь, что прокуратура вновь сделает то же самое. Хотя доказательства давления на него налицо. Человек порезал себя и следы ран были зафиксированы при поступлении в СИЗО. Он и в СИЗО предпринимал попытки суицида и согласно правилам администрация должна была обращаться в прокуратуру. Но никакого расследования не проводилось", – сказала адвокат.

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