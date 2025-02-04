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12:14, 4 февраля 2025

Ниджад Ибрагим рассказал суду о давлении в полиции

Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/isadam-yeniden-azn-tikdi-acla-baslad/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Ниджад Ибрагим рассказал суду, что после задержания силовики заставляли его оговорить себя, угрожая пытками.

Как информировал "Кавказский узел", пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Кроме того, Ибрагиму предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По этим двум статьям ему грозит до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес властей. 13 января он в знак протеста нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь. 21 января суд отказался отпустить под домашний арест Ниджада Ибрагима вопреки его жалобам на серьезные проблемы со здоровьем.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

Сегодня, 3 февраля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям председательством судьи Айгюн Гурбановой, началось судебное следствие по делу Ниджада Ибрагима. На процессе был оглашен обвинительный акт, согласно которому Ибрагим 9 сентября 2024 года нанес ножевые ранения потерпевшему Бахману Алиеву из хулиганских побуждений и причинил ему тяжкие телесные повреждения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Потерпевший отсутствовал в зале суда.

Далее на процессе были заслушаны показания самого Ибрагима, который отверг обвинения.

"В этом деле на самом деле потерпевший – это я. Все произошло у автозаправки, возле базара, в 3-м микрорайоне. Там на ступеньках ко мне подошел один человек и попросил зажигалку. Даже не дождавшись ответа он набросился на меня. Он бил меня, потом сразу подошли сотрудники полиции в гражданской одежде, они повалили меня на асфальт, стали топтать, бить. Потом они, закрыв руками мне рот и глаза, посадили в машину и привезли в Насиминское районное управлении полиции Баку. Там начальник уголовного розыска управления потребовал, чтобы я подписал признание в том, что ударил ножом человека. В противном случае, он угрожал мне давлением и пытками. Я увидел на столе "резак" (канцелярский нож), схватил его и стал резать себе горло. Они вырвали у меня нож и после этого оставили в покое, но дело на меня завели", – рассказал Ибрагим.

Далее он заявил, что не понимает причин, по которым к нему проявляется жестокость.

"6 сентября мы с супругой и двумя нашими дочерями собирались вылететь в Кишинев. Жену и детей на рейс пропустили, мне же сказали, что есть запрет мне на выезд по решению МВД. Я звонил на "горячую линию" по номеру 102 МВД и спрашивал причины запрета на выезд из страны. Сначала мне отвечали, я продолжал звонить. Я был зол и сказал, что сожгу себя перед МВД. Наконец мою жалобу перенаправили в 19-е отделение. Когда я пошел туда, мне сказали: "Почему ты собираешься сжигать себя перед МВД? Тебя из аэропорта не пропустили, иди там поджигай себя". Это было издевательство. Я не понимаю, почему ко мне такое отношение. Я не журналист, не блогер. Не выражаю недовольство президентом. Напротив, президент дал мне дом в Лачине. Мы были вынужденными переселенцами из Лачина, сейчас в Лачине проживает моя пожилая мать", – сказал Ибрагимов.

При этом он указал, что критиковал в социальных сетях МВД, как раз и из-за того, что ему необоснованно ввели ограничения.

"Во время пандемии меня арестовали, осудили. Но я полностью отбыл срок. Даже суд подтвердил, что официально в отношении меня нет запрета на выезд. Но меня все равно не выпускали из страны", – заявил Ибрагим.

Адвокат Зибейда Садыгова ходатайствовала перед судом рассмотреть жалобы Ибрагимова на плохое обращение в полиции.

Судья приняла решение направить письмо в Насиминскую районную прокуратуру для расследования жалобы Ибрагима и назначила следующее заседание на 3 марта.

В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" адвокат Садыгова однако выразила скепсис относительно проведения прокуратурой объективного расследования.

"Я сама уже подавала в прокуратуры две жалобы – на избиение его сотрудниками полиции и "потерпевшим" при задержании, и угрозы пыток уже в самом управлении полиции. Прокуратура однако, формально рассмотрев жалобы, отказала в возбуждении уголовного дела. Судья соблюла формальности. Боюсь, что прокуратура вновь сделает то же самое. Хотя доказательства давления на него налицо. Человек порезал себя и следы ран были зафиксированы при поступлении в СИЗО. Он и в СИЗО предпринимал попытки суицида и согласно правилам администрация должна была обращаться в прокуратуру. Но никакого расследования не проводилось", – сказала адвокат.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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