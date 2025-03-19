Осужденный за убийство Немцова добился перевода в колонию в Чечне

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Осужденный по делу об убийстве Немцова Хамзат Бахаев добился от ФСИН перевода из Кировской области в Чечню, где живут его родственники.

Как писал "Кавказский узел", Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет.

Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве Немцова, через суд добился перевода в колонию в Чечне – ближе к дому и родственникам, сообщает сегодня со ссылкой на судебные документы РИА Новости.

Согласно документам, Хамзат Бахаев просил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, но получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева, указав, что пребывание в колонии Кирово-Чепецка Кировской области лишает осужденного возможности поддерживать личные связи с семьей - супругой, детьми, братом и сестрой.

В итоге ФСИН приняла решение о переводе Бахаева в Чечню - в ИК-2 в Чернокозово. Однако, по мнению осужденного, исполнение решение суда заняло слишком много времени, в связи с чем он потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Мосгорсуд отказал Бахаеву, придя к выводу, что ФСИН исполнила решение суда в соответствии с законом и в разумный срок, пишет агентство.

В 2017 году в ходе процесса адвокаты семьи потерпевших заявили, что преступление не раскрыто, так как его организаторы и заказчики находятся на свободе, а вина Хамзата Бахаева не доказана.

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что Тамерлан Эскерханов заключил годичный контракт с Минобороны и находится в штурмовом отряде. По его словам, остальные осужденные по делу остаются в местах лишения свободы.

Заказчик убийства установлен не был. В декабре 2021 года Владимир Путин пообещал, что, если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, то их продолжат искать, пообещал в, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

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