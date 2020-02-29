Адвокат заявил о бездействии следствия по делу Немцова

29 февраля 2020, 16:22

Расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова фактически не ведется, констатировал адвокат семьи Немцовых, принявший участие в протестной акции в Москве. Итоговые данные полиции о числе участников многотысячного митинга более чем в два раза разошлись с результатами "Белого счетчика".

Как писал "Кавказский узел", ночью 27 февраля несколько десятков людей собрались в Москве на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов. Сегодня в столице проходит акция "Марш Немцова".

Телеканал "Дождь" ведет прямую трансляцию марша в Youtube.

Согласно итоговым подсчетам "Белого счетчика", к 14:40 мск к маршу присоединились 22,3 тысячи участников. "Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками", - говорится в публикации на странице "Белого счетчика" в Twitter.

Полиция насчитала более чем в два раза меньше участников - 10,5 тысячи. "Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты. Первые участники мероприятия уже начали расходиться", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления МВД по Москве.

К акции присоединился адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров. Он заявил, что расследование убийства продолжается, но реальные следствия действия не ведутся. "Высшей властью страны <...> совершенно сознательно поставлен блок на какое-либо расследование убийства Немцова", - заявил Прохоров в эфире телеканала "Дождь".

Вадим Прохоров ранее в интервью "Кавказскому узлу" высказал версию, что организатором убийства Бориса Немцова был фигурирующий в деле чеченский офицер Руслан Геремеев, а настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни.

В ходе марша некоторые участники акции начали скандировать "Позор!" в адрес журналистов "Первого канала". Один из участников акции пояснил, что этот телеканал занимается пропагандой, сообщил "Дождь".

Ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Бориса Немцова. По мнению семьи Немцова, настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Чеченский след в убийстве Немцова".

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Немцов".