Тысячи москвичей вышли на марш памяти Немцова

29 февраля 2020, 15:04

Массовые акции памяти убитого пять лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова проходят сегодня в Москве и других городах России. По данным "Белого счетчика", к маршу в столице присоединились более 21 тысячи человек, полиция насчитала в три раза меньше людей.

Как сообщал "Кавказский узел", ночью 27 февраля несколько десятков людей собрались на Большом Москворецком мосту в Москве.

По подсчетам "Белого счетчика", к 14.30 мск к ежегодной акции "Марш Немцова" в Москве присоединились 21,7 тысячи участников. Подсчет продолжается, указано в публикации на странице "Белого счетчика" в Twitter. Полиция считает, что участников в три раза меньше. "В Москве началось согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимает участие около 8 тысяч человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления МВД по Москве.

Участники марша идут от Страстного бульвара к проспекту академика Сахарова. К акции присоединились люди разных политических взглядов, в том числе националисты и представители левых движений, сообщил на своем сайте телеканал "Дождь", который ведет прямую трансляцию марша в Youtube.

Ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. По мнению семьи Немцова, настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Чеченский след в убийстве Немцова".

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Немцов".