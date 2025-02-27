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18:37, 27 февраля 2025

Спустя десять лет после убийства Немцова заказчики остаются неназванными

Цветы и свечи на месте гибели Бориса Немцова. Фото: U:Dhārmikatva. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В десятую годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова стало известно, что в розыск объявлен уроженец Чечни Абдул Эльмурзаев, который следил за Немцовым до убийства. Следствие так и не назвало имена заказчиков убийства.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Сочи, которые 27 февраля 2024 года пытались почтить память умерших оппозиционных политиков Алексея Навального и Бориса Немцова, отметили, что у памятников, где традиционно проходят такие акции, было много силовиков, которые также патрулировали город.

 Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, убитый при задержании Беслан Шаванов, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев. Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать, пообещал в декабре 2021 года Владимир Путин, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Один из соучастников убийства Бориса Немцова объявлен в розыск, сообщило сегодня "Агентство"*. Это уроженец Чечни Абдул Эльмурзаев. СМИ ранее связывали его с убийством политика Бориса Немцова, поскольку он следил за ним в течение двух месяцев до его гибели. В документах указано только, что Эльмурзаев разыскивается по уголовной статье, без уточнения обвинений и времени объявления в розыск, говорится в публикации.

В августе 2024 стало известно о том, что Темирлан Эскерханов, приговоренный к 14 годам колонии за убийство политика Бориса Немцова, заключил годичный контракт с Минобороны и находится в штурмовом отряде. По его словам, остальные осужденные по делу остаются в местах лишения свободы.

В марте 2021 года "Медиазона"* и Scanner Project опубликовали журналистское расследование, согласно которому хронология звонков, видеозаписей и сведений об авиаперелетах указывает на связь с убийством Немцова нескольких выходцев из Чечни, которые не были осуждены, хотя их имена известны. Публикация заслужит внимания силовых ведомств, если в ней есть новая информация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Адвокат Вадим Прохоров заявил, что несмотря на требования защиты Бориса Немцова, Руслана Геремеева так и не допросили в рамках дела об убийстве оппозиционного политика. Возможность допроса Геремеева исключена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя заявление Кадырова о том, что Геремеев находится на Украине.

В ноябре 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне появился батальон имени Шейха Мансура, который возглавил Руслан Геремеев.

В течение своей политической карьеры Борис Немцов неоднократно высказывался по поводу ситуации в Чечне. В частности, выступал за вывод российских войск с территории республики в 1996 году. Некоторые высказывания Немцова о Чечне собраны в биографии политика, размещенной на "Кавказском узле".

Одной из первых версий убийства Немцова стала версия о политическом убийстве с целью устранения одной из ключевых оппозиционных фигур и запугивания либеральной общественности. Сторонники этой версии заявляли о причастности к преступлению представителей российских спецслужб. В качестве доводов в пользу данной версии называлось то, что убийство было совершено в непосредственной близости от Красной площади и Московского Кремля - объектов, охраняемых ФСО и то, что убийство произошло накануне антикризисного марша "Весна", организатором которого являлся сам Немцов. Марш в итоге был отменен.

Вторая версия, о чеченском следе, стала озвучиваться после ареста в марте 2016 года пяти подозреваемых по делу, этнических чеченцев. Непосредственным исполнителем убийства Немцова, по версии следствия, был бывший боец чеченского батальона "Север" Заур Дадаев. После высказываний Кадырова об убийстве карикатуристов "Шарли Эбдо", а также заверений в том, что Заур Дадаев является "настоящим патриотом России" и "глубоко верующим человеком", в общественном сознании закрепилась версия, по которой покушение могло быть продиктовано религиозными убеждениями.

Немцов в своей автобиографии "Исповедь бунтаря" рассказывал, что при первой же встрече с Рамзаном Кадыровым на съезде Чеченского народа в 2002 году , будущий глава Чечни заявил, что за предложение "исключить пост президента и сформировать парламент, а потом правительство, имея в виду некий компромисс между различными группами, в том числе и сепаратистами" Немцова следует убить. По его словам, чеченцы, которые были вокруг, стали говорить, что Рамзан пошутил. "Но в его глазах я никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть", - писал Немцов.

Несмотря на версию следствия о том, что заказчиком выступил Мухутдинов, в 2017 году в ходе процесса адвокаты семьи потерпевших заявили, что преступление не раскрыто, так как его организаторы и заказчики находятся на свободе, а вина подсудимого Бахаева не доказана.

28 июня того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поиск заказчиков по громким делам об убийствах, в том числе убийства политика Бориса Немцова, будет продолжен, но этот процесс может занять продолжительное время.

11 декабря 2020 года на закрытой встрече с правозащитниками Владимир Путин заявил, что "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики". При этом глава государства отметил, что дело "надо дорабатывать".

"Мы не доверяем полноте расследования, которое было проведено. Когда-нибудь в нашей стране будет проведено настоящее, объективное и всестороннее расследование. И на месте трагедии появится мемориальная доска", - написал сегодня в своем Telegram-канале председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

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Автор: "Кавказский узел"

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