Врачи в Дагестане показали стремление без суда улаживать дела о своих ошибках

15 февраля 2021, 20:00

Публичное обсуждение смертей новорожденного в Дербенте и роженицы в Махачкале говорит о стремлении Минздрава Дагестана разрешать конфликты с пациентами и их родными без суда, заявил руководитель организации "Монитор пациента" Зиявудин Увайсов. В дербентской больнице обнародовали статусы наказанных медработников.

"Кавказский узел" информировал, что 12 февраля главврач Центральной городской больницы в Дербенте после жалобы роженицы, потерявшей ребенка, решил уволить четырех сотрудников и вынес выговоры еще пяти. В работе врачебной комиссии участвовала женщина, потерявшая ребенка, и ее родители, требовавшие наказать врачей за халатность. Комиссия пришла к заключению, что диагноз новорожденного не оставил шансов на выживание, но сотрудники больницы "недооценили серьезность состояния беременной, есть вопросы и к соблюдению норм деонтологии (то есть моральных. - Прим. "Кавказского узла") по отношению к женщине в родах". Пользователи Instagram призвали строже наказать медработников и назвать имена и должности уволенных, а также подняли проблему коррупции в дагестанских роддомах.

Все сотрудники больницы, получившие взыскание, являются акушерами-гинекологами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Центральной городской больницы Дербента. Он также уточнил, что "имело место нарушение этики общения" с пациенткой.

Все большее распространение в Дагестане получает практика, когда пострадавшую сторону приглашают на заседания комиссий по служебным расследованиям при медучреждениях, отметил руководитель общественной организации "Монитор пациента" Зиявудин Увайсов. "Это делается для того, чтобы «уладить» проблему, а пациент или его родственники не требовали дальнейшего разбирательства. В случае, если у представителей медучреждения твердые позиции по обсуждаемому вопросу, они приглашают пострадавшую сторону, чтобы попытаться объяснить, с чем связан несчастный случай", - рассказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

Доказать факт врачебной ошибки сложно, тем более что врачи, как правило, этих ошибок не признают, считает Зиявудин Увайсов. По его словам, в случае смерти пациента нужно проводить вскрытие, для этого требуется разрешение родственников. Последующее расследование инцидента может не проводиться, если при вскрытии не будет обнаружено признаков насильственной смерти.

"Бывает, что ребенок смертельно болен, лечение не принесло результата, и смерть наступает не потому, что неправильно оказывалась помощь. Обвинения в халатности в подобных случаях может не быть, но можно зафиксировать нарушение каких-то стандартов оказания медицинской помощи. Сказать, имеет ли место в данном случае попытка замены уголовной или гражданской ответственности на дисциплинарную, мы не можем, так как это требует дополнительного изучения всех обстоятельств", - прокомментировал Увайсов смерть новорожденного в Дербенте.

Он указал, что у пострадавшей стороны может быть несколько вариантов подачи жалобы, когда нарушен порядок лечения. "Это возмещение морального и материального ущерба, которое в данном случае должно быть обращено к медицинской организации. Другой вариант - дисциплинарные санкции к врачам, они применяются со стороны руководства больницы. И третье - уголовная ответственность", - сообщил Увайсов.

Резонансной смерти новорожденного в роддоме Дербента предшествовала смерть роженицы Маликат Мусаевой и ее двойняшек в Махачкале в конце 2020 года. Комиссия, изучившая трагедию, сообщила в феврале, что выявила дефекты в оказании медпомощи Мусаевой.

Смерть Мусаевой также обсуждалась публично, на состоявшемся 3 февраля заседании общественного совета при Минздраве Дагестана. Медицинская документация по данному случаю была направлена в федеральный центр акушерства и гинекологии для проведения проверки и оценки качества оказания медицинской помощи. О ее результатах информации еще нет. Следствие, в свою очередь, возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Дагестана.

"Смерть женщины и внутриутробная гибель плодов произошли в результате редчайшей патологии, имеющей молниеносное течение - жировой гепатоз беременных. За жизнь ее боролись ведущие республиканские специалисты с подключением лучших врачей страны, но, к сожалению, безуспешно. Случаи спасения с таким диагнозом в мире встречаются намного реже, чем летальные исходы", - указал представитель республиканского Минздрава.

В прошлые годы случаи смерти рожениц приводили к протестам и конфликтам с применением силы. Когда в перинатальном центре Центральной горбольницы Хасавюрта 1 июля 2018 года умерла роженица с ребенком, ее родственник избил врача. Силовики взяли роддом под охрану. В 2017 году, когда в хасавюртовском роддоме скончалась еще одна роженица, ее родные забросали больницу камнями.