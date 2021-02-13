Четыре сотрудника роддома в Дербенте уволены после смерти новорожденного

13 февраля 2021, 20:47

Главврач Центральной городской больницы в Дербенте после жалобы роженицы, потерявшей ребенка, уволил четырех сотрудников и вынес выговоры еще пяти. Пользователи Instagram призвали строже наказать врачей и указали на коррупцию в дагестанских роддомах.

Заседание комиссии по служебным расследованиям состоялось в центральной городской больнице Дербента 12 февраля. В работе комиссии участвовала женщина, потерявшая ребенка, и ее родители, требовавшие наказать врачей за халатность. По итогам разбирательства пять сотрудников роддома получили выговоры, четверо уволены, сообщила пресс-служба больницы.

"Комиссия пришла к заключению, что диагноз новорожденного не оставил шансов на выживание. Вместе с тем <...> ответственные <...> лица недооценили серьезность состояния беременной, есть вопросы и к соблюдению норм деонтологии (то есть моральных. - Прим. "Кавказского узла") по отношению к женщине в родах", - говорится в публикации на странице Дербентской ЦГБ в Instagram, сделанной в ночь на 13 февраля.

Часть читателей страницы Дербентской ЦГБ сочли наказание недостаточно строгим и указали на коррупцию в дагестанских роддомах. "Их не только уволить, а посадить надо. В Дербенте это не единичный случай. Таких родителей очень много. Не врачи, а изверги. Как так можно поступить с крохой маленькой? Слов нету", - возмутился dulber1978. "Из ЦГБ уволили - в другие поликлиники приняли. Все врачи подъезжают в больницу на дорогих машинах. Если им не давать на лапу, они на больного и не посмотрят, а в родильном по-наглому просят деньги, не меньше 5000", - написала hadishat02. Ее комментарий стал самым популярным и собрал 36 "лайков".

"Да, так и есть", - согласилась 96_____16. "Правильно все говоришь. Сама рожала, видела всю эту систему изнутри", - подтвердила _medina_gasanova. "В день выписки ходишь с деньгами и, начиная от санитарок и до врачей - всем деньги. Пакеты даже не вынесут, если деньги не дашь", - пожаловалась ibragimova_dilara_.

При этом некоторые пользовательницы соцсети заявили, что рожали в Дагестане без взяток. "Я <...> никому ничего не дала, и не просили", - написала amina_1402. "Не просят! Сама недавно родила. Клянусь, ждала, что подойдут, попросят, но никто ничего не просил. На третий день выписалась. Также у девочек спрашивала <...>, а они отвечали: "Не просили, но муж дал сам, мама дала, свекровь дала". Поэтому не думаю, что просят - просто сами дают, и потом говорят, что просят", - предположила _.m_i_d_e_a_l_l_y._. Однако пользовательница hadishat02 поклялась в ответ, что знает случаи вымогательства. "Клянусь Аллахом, племянница родила, и она позвонила вечером и сказала: привези 5000, врачиха ждет", - написала она.

Нашлись и сторонники решения главврача об увольнении, которые выразили надежду, что он решит проблемы этого медучреждения. "Давно пора там порядок навести, главврач молодец", - написал politika_rd. "Жаль, в 2012 вас не было, и я просто сбежала из этого "роддома". Сейчас уже ничего не докажешь", - обратилась к главврачу __g__r__t__.

Другие читатели паблика выказали недовольство тем, что не названы ни имена, ни должности уволенных. "Можно узнать, кто в списке уволенных? 1 мая 2019 года я экстренно поступила в ЦГБ на 25-й неделе беременности. Мне тоже на мои просьбы, что-нибудь сделать, в лицо сказал: "А что там сохранять? Выкидыш". После вмешательства в дело многоуважаемой Раисы Наримановны и главврача все же что-то сделали, но сохранить не удалось", - написала io____r. "На самом деле, почему не огласили список уволенных?" - удивилась _medina_gasanova.

"Санитарок и медсестер уволили, наверное, крайних нашли", - предположил 1995zarav. "Я одного понять не могу, при чем тут все сотрудники. Отвечать, если должен за это [кто-то, то] врач и акушерка, которые принимали роды. А тут девять человек", - отметил sabiii_333_.

К 20.47 мск 13 февраля эта публикация собрала 747 "лайков" и 150 комментариев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2020 года сотрудница детского отделения роддома в Дагестане лишилась работы после того, как при выписке отдала семейной паре чужого ребенка.