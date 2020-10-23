Медсестра уволена из роддома в Махачкале из-за путаницы с новорожденными

23 октября 2020, 21:29

Сотрудница детского отделения роддома лишилась работы после того, как при выписке отдала семейной паре чужого ребенка, сообщил Минздрав Дагестана.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 октября в Махачкалинском роддоме № 2.

Медицинская сестра детского отделения "допустила нарушение алгоритма выписки, спутав новорожденных детей с одинаковой фамилией на бирке", - сообщил сегодня Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram.

Одного из них младенцев она успела отдать чужим родителям, отмечается в сообщении. Через 15 минут, при выписке второго ребенка, она заметила ошибку и сообщила о произошедшем детскому врачу, и конфликт был исчерпан на месте, указало ведомство.

В министерстве сообщили, что медсестру, на тот момент отработавшую в роддоме месяц, лишили работы работы. Кроме того, в связи с инцидентом уволена старшая медсестра детского отделения, а заведующему отделением объявили строгий выговор, говорится в сообщении.

Старшую медсестру понизили в должности до медсестры, уточнил со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2018 года после смерти роженицы был сменен главврач больницы в Хасавюрте.