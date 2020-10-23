Скриншот со страницы Минздрава Дагестана в в Instagram. https://www.instagram.com/p/CGr7YRPFPds/

23 октября 2020, 21:29

Медсестра уволена из роддома в Махачкале из-за путаницы с новорожденными

Сотрудница детского отделения роддома лишилась работы после того, как при выписке отдала семейной паре чужого ребенка, сообщил Минздрав Дагестана.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 октября в Махачкалинском роддоме № 2.

Медицинская сестра детского отделения "допустила нарушение алгоритма выписки, спутав новорожденных детей с одинаковой фамилией на бирке", - сообщил сегодня Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram.

Одного из них младенцев она успела отдать чужим родителям, отмечается в сообщении. Через 15 минут, при выписке второго ребенка, она заметила ошибку и сообщила о произошедшем детскому врачу, и конфликт был исчерпан на месте, указало ведомство.

В министерстве сообщили, что медсестру, на тот момент отработавшую в роддоме месяц, лишили работы работы. Кроме того, в связи с инцидентом уволена старшая медсестра детского отделения, а заведующему отделением объявили строгий выговор, говорится в сообщении.

Старшую медсестру понизили в должности до медсестры, уточнил со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2018 года после смерти роженицы был сменен главврач больницы в Хасавюрте.

Примечание:

"Минздрав Дагестана озаботился лечением женщины-инвалида после конфликта в роддоме", "Мэр Хасавюрта сделал выговор врачам после инцидента со смертью младенца", "Жители Дагестана жалуются на отсутствие в больницах бесплатных медикаментов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 октября 2020, 21:23

23 октября 2020, 21:15

23 октября 2020, 20:56

23 октября 2020, 20:40

23 октября 2020, 20:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи