Смерть младенца в Дербенте стала второй трагедией в роддомах Дагестана за три месяца

15 февраля 2021, 16:53

Резонансной смерти новорожденного в роддоме Дербента предшествовала смерть роженицы и ее двойняшек в Махачкале в конце 2020 года. Пользователи Instagram после увольнения сотрудников Дербентской больницы в связи с неудачными родами поспорили о масштабе коррупции в роддомах республики. Часть пользователей обвинила в поощрении системы взяточничества самих пациентов.

Как писал "Кавказский узел", главврач Центральной городской больницы в Дербенте после жалобы роженицы, потерявшей ребенка, уволил четырех сотрудников и вынес выговоры еще пяти. Врачебная комиссия пришла к заключению, что диагноз новорожденного не оставил шансов на выживание, но сотрудники больницы "недооценили серьезность состояния беременной, есть вопросы и к соблюдению норм деонтологии (то есть моральных. - Прим. "Кавказского узла") по отношению к женщине в родах", сообщило руководство Дербентской ЦГБ. Пользователи Instagram призвали строже наказать врачей и указали на коррупцию в дагестанских роддомах.

1 декабря 2020 года в роддоме Махачкалы скончалась Маликат Мусаева, двойняшки которой умерли в утробе матери от интоксикации девятью днями ранее. Родственники девушки обратились в правоохранительные органы и направили на экспертизу тела младенцев. Минздрав Дагестана объяснил причину смерти Маликат Мусаевой редким и очень страшным диагнозом - острый жировой гепатоз беременных. При этом заболевании печень стремительно саморазрушается, зачастую убивая мать и ребенка. Следствие возбудило дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщил 10 декабря 2020 года "Черновик".

Комиссия выявила дефекты в оказании медпомощи Мусаевой, передало РИА "Дербент" 5 февраля.

"Кавказский узел" также писал, что в перинатальном центре Центральной горбольницы Хасавюрта 1 июля 2018 года умерла роженица с ребенком, ее родственник после этого избил врача. Силовики взяли роддом под охрану. Уже через несколько дней после смерти пациентки был уволен главврач больницы. Акушер перинатального центра была обвинена по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", дело передали в суд в ноябре 2019 года.

В 2017 году в Хасавюрте сразу пятеро врачей предстали перед судом по обвинению в смерти роженицы в январе 2016 года. Ее родные, протестуя, забросали роддом камнями. Информацией о судебных решениях по этим двум делам "Кавказский узел" не располагает.

Ранее, в апреле 2015 года, в Дагестане умерла 22-летняя девушка, находившаяся на восьмом месяце беременности. Министерство здравоохранения Дагестана после этого начало служебную проверку перинатального центра в Хасавюрте, куда не приняли роженицу.

Пользователи Instagram поспорили о коррупции в роддомах Дагестана

После случая в дербентской больнице нужно проверить и другие роддома в Дагестане, указали читатели страницы "Кавказского узла" в Instagram. "А второй роддом в Махачкале что-то никто не трогает. Или у них иммунитет сильный?" - спросил azizov_axvax. "[Такие проблемы есть] не только в Дагестане - это везде на Северном Кавказе", - заявила zairadzioeva. "Это по всей России. Во всяком случае несоблюдение моральных норм в родах", - добавила elena.malahova2.

Пользователь gamzatov_1175 призвал оценить вину не только сотрудников, но и руководства роддома в Дербенте. "По-хорошему, надо было уволить и главврача", - написал он.

Большинство комментаторов обратило внимание на проблему коррупции, причем часть из них обвинила самих пациентов в поощрении системы взяточничества. "Просят [деньги в роддомах] внаглую, я столкнулась с этим", - написала gornimagal. "Просят очень даже хорошо, в роддоме. Если нужна операция, вроде 30 тысяч. У меня есть знакомая, после операции <...> отдала 50 тысяч. Я даже ругала ее: вы сами приучаете врачей [брать взятки]. Если вдруг у кого нет денег, что делать?" - возмутилась marinakhizri.

"У нас всё здравоохранение продажное", - заявил magomedmagomedov6061. "А что им делать? Любое место стоит денег, оклад - копейки. Это касается учителей, врачей, слуг народа - всех! Это система грабежа индейцев и их земель", - сыронизировал dzussssss.

"Сами виноваты! Берут [взятки там,] где [их] дают, нечего было приучать! Каждый хочет индивидуального отношения к себе, вот и дают на лапу, не думая о последствиях. Эти врачи и медсестры из местных - какой менталитет у людей, такие и работники" - написала ____mva. "У кого деньги есть, сами в карман врача деньги пихают. А у кого денег нет, им что делать? Народ, сами виноваты", - резюмировала zakrlta_d.

К 16.53 мск 15 февраля публикация в паблике "Кавказского узла" об увольнении сотрудников Дербентской ЦГБ собрала 300 "лайков" и 24 комментария. У паблика 42 тысячи подписчиков.

Дербентская больница вслед за сообщением об увольнении сотрудников опубликовала на своей странице в Instagram публикации с отзывами благодарных пациентов о медучреждении. Однако попытка улучшить имидж больницы вызвала споры в комментариях.

"Удивилась, столько негатива. На сохранении лежала четыре раза. Пишут про деньги, про взяточничество. Никто ни разу у меня не попросил рубля, и никаких намеков не было", - заявила _gg.gaydarova.64. "Когда мой ребенок лежал в реанимации, <акушер-гинеколог> пришла и говорит: "Ну что, поблагодарить ничем не хочешь?". За что? За то, что мальчик в таком состоянии?" - рассказала в ответ kaiba08.

"Я сама недавно родила в Дербенте. Очень даже хорошие люди работают. Никому ничего не дала, и не просили у меня. Не надо было никого увольнять с работы. Деньги везде берут, где дают", - заявила deeeeenesr. Ей возразила пользовательница соцсети dulber1978. "Я сама лично лежала с маленьким ребенком в детском отделении <...>, просто в шоке была. Во-первых, антисанитария, не было ни жгута, ни градусника. И сразу на деньги намекают - это [когда] с ребенком поступили [в больницу]. <...> Там, если есть достойные врачи, то очень мало", - заключила она.

"Пора принять закон о защите медработников", - призвал bormental05. "А нас, простых людей, кто от вас, [врачей-]грубиянов, защитит?" - ответила margosha769.

К 16.53 мск 15 февраля эта публикация, сделанная на странице Дербентской ЦГБ 14 февраля, собрала 373 "лайка" и 68 комментариев. У паблика 92,4 тысячи подписчиков.