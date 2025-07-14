Чиновники отчитались о восстановлении водоснабжения Махачкалы

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Вода в систему подается в полном объеме, ее отсутствие в отдельных домах в Махачкале связано с работой локальных насосов, заявил представитель Единого оператора по водоснабжению. Контакты оператора в Telegram, куда мэрия предлагала обращаться махачкалинцам, оказались недоступны.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы возмущены длительным отсутствием водоснабжения в их домах: люди вынуждены покупать бутилированную воду, а обращения к властям не дали результата. Чиновники объяснили перерыв в подаче воды ремонтными работами.

В июле 2024 года жители Махачкалы пожаловались на длительные перебои с подачей воды и потребовали от городских властей устранить проблемы.

К 12.00 мск сегодня водоснабжение восстановлено по многим адресам, где в течение нескольких дней отсутствовала подача воды, рассказали жители Махачкалы, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла». В частности, вода утром с маленьким напором поступила на улицы Ахметхана Султана и Гамидова, где воды не было три дня. В пригородные поселки Красноармейск и Семендер дали воду около 23 часов 13 июля, рассказала Хадижат.

Не было воды к 13.00 мск в микрорайоне Научный городок. В семье маленькие дети, приходится покупать бутилированную воду, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Мурад. Также по состоянию на 14.00 мск сегодня не было воды на проспекте Акушинского.

В Редукторный поселок прошлой ночью начала поступать вода слабым напором, но утром 14 июля опять пропала на улицах Петра Первого, Габитова и Насрутдинова, рассказали местные жители. Графика подвоза воды они не видели, водовозов возле своих домов не встречали.

Представитель мэрии Махачкалы сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что обратную связь с населением по поводу отсутствия воды они держали через комментарии к официальным публикациям в социальных сетях. Назвать точный адрес можно также на странице Единого оператора по водоснабжению и водоотведению, уточнил сотрудник мэрии.

«По сигналу ЦУР специалисты Единого оператора проводят обходы улиц и домов, где нет воды. Все сигналы, которые получаем от жителей, оперативно передаем специалистам ЕОРД», - сообщила сегодня в 0.26 мск в своем Telegram-канале администрация Махачкалы.

«По данным Единого оператора по водоснабжению, вода в систему подается в полном объеме. Однако есть точечные проблемные адреса, куда вода не поступает, это могут быть отдельные дома или части улиц со своими насосами. Специалисты проводят обходы улиц и домов, где нет воды. Все сигналы, которые получаем от жителей, оперативно передаем специалистам», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель Единого оператора.

Telegram-канал «Спросите у Расула» сегодня днем обратил внимание, что контакты Единого оператора в мессенджере недоступны. “Единый оператор удалил всю информацию и публикации на канале и переименовался. Буквально на глазах. Видимо надоело отвечать на жалобы людей”, - говорится в публикации. Канал по ссылке в посте по состоянию на 18.50 мск пуст и не содержит никаких упоминаний Единого оператора.

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