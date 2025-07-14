39 пациентов остаются в больнице после массового отравления в Дагестане

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В стационаре остаются 39 человек, пострадавших от отравления водопроводной водой в Магарамкентском районе. Правительство Дагестана отчиталось о завершении очистки системы водоснабжения в муниципалитете.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 11 июля 45 пациентов (трое взрослых и 42 ребенка) оставались в стационаре после массового отравления водопроводной водой в Магарамкентском районе. Всего, по данным врачей, было зарегистрировано 392 случая заражения кишечной инфекцией.

Роспотребнадзор связал массовое отравление в Магарамкентском районе с употреблением водопроводной воды. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этому делу арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".

В Магарамкентском районе завершена очистка системы водоснабжения, отчиталось в ночь на 14 июля в своем телеграм-канале правительство Дагестана. "Негативная динамика в части выявления новых заболевших значительно изменилась в лучшую сторону, в больнице остаются 39 человек, остальные пациенты выписаны", - говорится в публикации.

Вспышка инфекции идёт на спад, заявили власти. "Продолжается иммунизация населения по эпидемическим показаниям. Также в Магарамкентском районе завершены мероприятия по дезинфекции воды и систем водоснабжения. С сегодняшнего дня [13 июля] после гипохлорирования люди пользуются водой из водовода", - отмечается в сообщении.

До конца суток 11 июля жителям района было запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях. Хотя в сёла привозят питьевую воду, в гигиенических целях приходится использовать и водопроводную воду, несмотря на запрет, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. "Продолжаем стирать вещи водопроводной водой, а как быть иначе? У нас трое детей, вручную все вещи на постираешь, и где взять столько чистой воды?" – сказала, в частности, жительница Магарамкента Марьям.

Дагестанские сельчане призвали чиновников решить проблему с грязной питьевой водой Жители села Рутул в Дагестане вынуждены ездить за водой в соседние населенные пункты, так как в село уже длительное время подается грязная питьевая вода, непригодная для употребления. Обращения к властям не дают результата, пожаловался в соцсети местный житель. Другие сельчане подтвердили в комментариях его слова и призвали чиновников решить проблему с водоснабжением.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление в Магарамкентском районе результатом "халатности и безответственности" и пообещал, что "ответственность понесет каждый, кто причастен к этой халатности".

При этом за почти пять лет, в течение которых Меликов возглавляет республику (с октября 2020 года), в Дагестане неоднократно происходили массовые отравления водопроводной водой.

Так, в июне 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения стала водопроводная вода. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. По итогам расследования уголовного дела руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

Осенью 2016 года ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации привели к загрязнению воды и массовому отравлению почти 700 человек в Махачкале. Обстоятельства и последствия этого происшествия описаны "Кавказским узлом" в справке "Массовое отравление водой в Махачкале".