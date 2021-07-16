Очиров осужден по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

16 июля 2021, 11:17

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы Савелия Очирова, признав его участником террористического сообщества в калмыцкой колонии.

Как писал "Кавказский узел", дело о причастности бывшего осужденного калмыцкой колонии Савелия Очирова к ячейке запрещенной террористический организации было передано в суд.

В декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при задержании, остальные отбывают наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Обвиняемых по делу о создании террористической ячейки в колонии объединяют в группы по 10 человек, а затем рассматривают их дела в суде, сообщил адвокат Зураб Алиев. Число обвиняемых по этому делу может расти, хотя большинство из них лишь посещали молельную комнату, отметил адвокат Загид Махмудов.

30-летний уроженец Калмыкии Савелий Очиров обвинялся в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК России). Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

"Установлено, что подсудимый в период отбытия уголовного наказания с октября 2015 года по 15 марта 2019 года в поселке Яшкуль Яшкульского района Калмыкии, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма участвовал в запрещенном террористическом сообществе, созданном в исправительном учреждении в республике Калмыкия", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Очиров признал вину. Ему назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии особого режима. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде" - сообщили в пресс-службе суда.

Комментариями Савелия Очирова и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более ста заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также были задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.