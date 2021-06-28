Исправительная колония №2 УФСИН России по Калмыкии. Фото: официальный сайт http://fkurf.ru

28 июня 2021, 19:33

Дело Очирова о террористической ячейке в калмыцкой колонии дошло до суда

Передано в суд дело о причастности бывшего осужденного калмыцкой колонии Савелия Очирова к ячейке запрещенной террористический организации, отчитались следователи.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Позже сообщалось о задержании по этому делу еще нескольких человек, среди которых были жители разных регионов юга России. Обвиняемых по делу о создании террористической ячейки в колонии Калмыкии объединяют в группы по 10 человек, а затем рассматривают их дела в суде, сообщил адвокат Зураб Алиев. Число обвиняемых по этому делу может расти, хотя большинство из них лишь посещали молельную комнату, отметил адвокат Загид Махмудов.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Следствием установило, что  Савелий Очиров в октябре 2015 года, отбывая наказание в калмыцкой колонии за хищения имущества вступил в террористическое сообщество. Очиров вместе с другими участниками террористического сообщества обучались арабскому языку, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции, проводимые осуждёнными, обладающими соответствующими познаниями по литературе, признанной судами экстремистскими материалами, считают следователи.

После освобождения из колонии 15 марта 2019 года Очиров вышел из состава террористического сообщества, сообщило Следком России на своем сайте.

Очиров обвиняется в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ), его дело направлено в Южный окружной военный суд, информировало ведомство.

Отметим, максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

Комментариев Очирова или его представителей относительно версии обвинения не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 27 апреля суд признал участником террористического сообщества уроженца Ставрополя Александра Травинова, и назначил ему пять лет и шесть месяцев колонии. 1 мая адвокат сообщил, что расследование дела  Рамазана Дибирова завершено. 11 мая стало известно, что дело жителей нескольких регионов юга России Курбана Меджидова, Магомедали Рамазанова, Дмитрия Федченко, Гимбата Гимбатова, Айнутдина Алибориева, Гасана Гасуева, Магомеда Багандова и Муслима Меджидова было передано в суд.

Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

Примечание:

"Шесть беглецов из дагестанской колонии пойманы в Калмыкии", "Три человека задержаны по делу о террористической группе в калмыцкой колонии", "Сотрудник дагестанской колонии заподозрен в халатности после побега заключенных"

Автор: "Кавказский узел"

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