Уроженец Дагестана пожаловался на неэффективное расследование дела о пытках

22 июля 2022, 13:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Живущий в Германии 77-летний Алимпаша Амаев пожаловался на то, что следователи за девять лет не довели до суда дело о пытках, которым его подвергли силовики в Хасавюрте в 2006 году. Нерасследованным остается и дело другого уроженца Дагестана, которого истязали вместе с Амаевым, сообщил сегодня руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года возглавляемый Владимиром Осечкиным правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Публикация вызвала резонанс: в частности, депутаты Госдумы от Дагестана попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН представить данные о пытках заключенных. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии, сообщил в декабре 2021 года член СПЧ Андрей Бабушкин.

Бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница известна с 2000-х годов как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству, говорится в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

77-летний уроженец Дагестана Алимпаши Амаев обратился к правозащитникам и рассказал о пытках и насилии, которым дагестанские силовики подвергли в 2006 году его и еще одного уроженца Дагестана, сообщил Владимир Осечкин. "Он обратился к нам в связи с тем, что уголовные дела [о пытках] до сих пор не расследованы, виновные не осуждены", – приводит сегодня слова Осечкина "Кавказ. Реалии"*.

Руководитель Gulagu.net добавил, что правозащитники будут представлять интересы Амаева в дальнейшем разбирательстве и готовы добиваться возобновления расследования уголовных дел.

В 2012 году, после неоднократных отказов в возбуждении уголовного дела о пытках, ЕСПЧ признал Амаева потерпевшим и присудил выплатить ему 2500 евро. После этого, в 2013 году, он был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом, но с тех пор расследование так и не продвинулось, говорится в публикации.

"Нам важно помочь и показать системный характер таких пыток. Показания Амаева подтверждают, что экзекуции, которым подвергались арестанты в саратовской МОТБ-1, иркутских учреждениях, применялись на протяжении как минимум 15 лет. Это не просто эксцесс в каком-то одном учреждении, это системная практика", - цитирует Осечкина издание.

В видеоинтервью, опубликованном 21 июля на YouTube-канале Gulagu.net, Алимпаши Амаев рассказал, что в апреле 2006 года был задержан по подозрению в похищении жителя Дагестана ради получения выкупа. Задержав Амаева и доставив в отдел силовой структуры, силовики неоднократно избивали его, требуя дать признательные показания. По словам Амаева, он получил переломы руки и ноги, его заставили сесть на бутылку, подвергали сексуальному насилию, несколько раз душили с помощью противогаза. Там же Амаев, по его словам, слышал крики других задержанных, которых также пытали. В частности, по его словам, пыткам подвергся задержанный по фамилии Исаев.

На сайте Gulagu.net в тот же день опубликована фотокопия постановления следователя Хасавюртовского межрайонного отдела Управления СКР о признании Алимпаши Амаева потерпевшим по уголовному делу о систематическом избиении и пытках Амаева и Исаева в отделе силовой структуры в Хасавюрте. Документ датирован 11 января 2013 года.

Сейчас Алимпаша Амаев живет в Германии под именем Альберт, уточнил в своей публикации на сайте Gulagu.net Владимир Осечкин. "Волонтёр и подписчик Gulagu.net Олег помогает сейчас Альберту и помог организовать это важное интервью. Мы полностью верифицировали эту историю боли и кошмара, отсмотрели фотографии со "швабрингом" и изнасилованиями, процессуальные документы о признании Амаева потерпевшим (до сих пор нет ни одного приговора садистам) и даже решение Европейского суда по правам человека, согласно которому власти РФ допустили пытки Амаева и не расследовали эффективно их", - говорится в публикации.

Там же размещено датированное 18 мая 2006 года постановление следователя прокуратуры Дагестана о признании потерпевшим Амина Исаева, которого, согласно документу, 9 мая 2006 года избили и пытали противогазом силовики. Также они пустили в служебное помещение посторонних людей, которые совершили над Исаевым сексуальное насилие, снимая это на видео, следует из документа.

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