Брат Магамадова и Исаева сообщил о пытках после задержания в Чечне

25 июля 2022, 13:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После первого задержания Салеха Магамадова и Исмаила Исаева их родственники также были доставлены в Чечне в силовую структуру, где подверглись пыткам, рассказал старший брат Салеха и Исмаила. Адвокат осужденных братьев сообщил о подаче кассационной жалобы на приговор, следует из подкаста, подготовленного при участии авторов документального фильма "Добро пожаловать в Чечню".

Как писал "Кавказский узел", 15 июля адвокату Александру Немову отказали во встрече с Салехом Магамадовым, заявив, что его нет в тюрьме "Владимирский централ", куда он был этапирован из грозненского СИЗО. Немов направил жалобу ФСИН на недопуск к подзащитному. Точных данных о местонахождении Магамадова нет уже месяц, сообщил 20 июля "Кавказскому узлу" Александр Немов. "Дорога от Грозного до Владимира занимает максимум неделю, а мы не знаем, где он находится, уже месяц. Это означает, что либо он находится в каком-то другом учреждении ФСИН, либо во "Владимирском централе" лгут, заявляя, что его у них нет", — сказал он.

11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику. Защита намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции. 7 июня стало известно о том, что Магамадов и Исаев этапированы из СИЗО Грозного, а 1 июля появилась информация, что Магамадова доставили в тюрьму "Владимирский централ", где он проведет один год, а Исаева - в СИЗО Краснодара. 7 июля Кризисная группа SK SOS сообщила, что Исаев этапирован в колонию на Кубани.

Брат Магамадова и Исаева рассказал о пытках в силовой структуре

Подкаст с рассказом старшего брата Магамадова и Исаева размещен на YouTube-канале "свобода (не) за горами". В преамбуле поясняется, что подкасты подготовлены при участии авторов документального фильма американского режиссера Дэвида Франса "Добро пожаловать в Чечню", в котором рассказывалось о преследовании представителей ЛГБТ в республике.

"Это подкаст о том, как живут люди на Северном Кавказе: от первого лица вы услышите истории о насилии, традициях, власти, страхе, а ещё — борьбе, духовности, идентичности и корнях, сопереживании и, конечно, человечности. Мы не хотим упрочнять мифы о Кавказе, наоборот — нам важно дать полную картину и дать голосам зазвучать, прервав окутанное страхом молчание. От Дэвида Франса и команды "Добро пожаловать в Чечню", — говорится в описании YouTube-канала, созданного 17 июня 2022 года.

28-минутный эпизод подкаста озаглавлен "Их голоса тут не прозвучат" / история Исмаила Исаева и Салеха Магамадова". В начале подкаста приводится история задержания и уголовного преследования братьев, а также аудиозапись обращения их матери Зары Магамадовой к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

22 февраля суд в Чечне приговорил Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева — к шести годам, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний, как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Старший брат Салеха и Исмаила Саид рассказал, что в день задержания Салеха, когда братья еще жили в Чечне, он и другие родственники также были задержаны силовиками. "Они приехали к нам домой и увезли всю нашу семью в [силовую структуру]. Меня с родителями продержали два дня, меня пытали током, пытаясь выяснить имена каких-то людей", — сообщил он.

Исаев и Магамадов были среди задержанных в апреле 2020 года "чеченских блогеров". Позднее в соцсетях появились видео с извинениями блогеров за участие в группе "Осал нах 95" (Пустые люди). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и группах других мессенджеров оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне. В июле 2020 года Магамадов и Исаев покинули Чечню и переехали в Нижний Новгород.

Законных оснований для задержания родственников не было, убежден мужчина. "Просто так пожелала левая пятка какого-то главы там. Нас продержали два дня вместе с родителями, прикованными наручниками к шведским стенкам и к батарее. Исмаила задержали и из Питера потом привезли в тот же день, по-моему, или на следующий, я уже не помню", — рассказал Саид.

Салеха и Исмаила в силовой структуре "продержали два месяца", рассказал их брат. "Заставляя учить Коран и гимн Чеченской Республики и Российской Федерации. Потом их отпустили. Исмаила отпустили с условием того, что он будет с ними работать. Но он отказался это сделать и уехал из республики", — сообщил Саид.

Силовики вывезли братьев из Нижнего Новгорода в Чечню 4 февраля 2021 года. Отец задержанных покинул Чечню после угроз, так и не добившись встречи с ними. 23 марта 2021 года стало известно, что силовики задержали в Чечне около 20 родственников Магамадова и Исаева, чтобы выяснить, где находятся родители юношей. Родственников освободили в ночь на 24 марта, а 25 марта ЧГТРК "Грозный" опубликовала их видеообращение, в котором они пригрозили правозащитникам и "Новой газете" расправой за публикации о принадлежности братьев к ЛГБТ-сообществу. Жители Чечни сделали это видеообращение под давлением властей, заявила мать арестованных.

Людей преследуют из материальной заинтересованности, считает Саид. "Когда там людей задерживают, то сообщают семьям, что их сын является геем или дочь является лесбиянкой, и просят деньги с них. Если они отказываются, то их (задержанных) просто убивают", — сказал он.

Исмаила задерживали и ранее, уточнил он. "По-моему, в 2019 или 2020 году, когда при осмотре его телефона у него там нашли ЛГБТ-символы где-то в Instagram*, которые он поставил. И за это у нас попросили 300 тысяч. Мы заплатили им, и его отпустили. Нам повезло тогда, что у нас были деньги", — рассказал житель Чечни.

Члены семьи живут "в постоянной тревоге", добавил Саид. "В постоянном страхе, что сейчас что-то плохое случится… Мы тревожимся за них. У нас есть надежда, что они вернутся, и поэтому любая плохая новость о них воспринимается как что-то страшное", — сказал он. Преследование братьев связано с тем, что Исмаил отказался сотрудничать с силовиками, предположил мужчина.

Оба молодых человека, задержанные в Нижнем Новгороде, были среди задержанных в апреле 2020 года "чеченских блогеров", силовики тогда настойчиво предложили им "начать сотрудничать", заявил в феврале 2021 года и член совета Правозащитного центра "Мемориал"** Олег Орлов. "Но вместо этого молодые люди предпочли уехать из Чечни. Теперь молодых людей вновь насильно увезли в республику. Это может обернуться для них самыми тяжелыми последствиями", — сказал он.

После второго задержания братьев у Саида, по его словам, не было личных контактов с ними. "Только через адвокатов. И письма. Но мы им не писали, потому что не можем", — сказал он.

Адвокат братьев сообщил о подаче кассационной жалобы на приговор

В подкасте приводится также аудиозапись слов адвоката братьев Марка Алексеева. Он подтверждает сведения своего коллеги Алексея Немова о том, что местонахождение Салеха Магамадова неизвестно, а в ответ на просьбу выделить нарушения в деле братьев заявляет, что, по его мнению, "абсолютно всё уголовное дело является одним большим и сплошным нарушением".

"И сторона защиты, и наша подзащитная [мать братьев] исходят из того, что дело полностью сфабриковано, и Салех, и Исмаил были задержаны по абсолютно надуманному предлогу, по выдуманному событию", — говорит в подкасте Марк Алексеев. Материалы о пособничестве боевику появились в деле уже после задержания братьев, пояснил он.

Также в числе нарушений Марк Алексеев назвал недопуск адвокатов к подзащитным. "Нам известно, что к ребятам применялись пытки, выразившиеся в том числе [в том], что их приковывали наручниками к батарее… Также [их] фактически похитили, ограничивали свободу. Им давали подписать готовые показания, что является существенным нарушением и недопустимым доказательством с точки зрения уголовно-процессуального закона… Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что показания [Салеха и Исмаила], которые были даны без участия защитников, которых не допустили, фактически слово в слово совпадают между собой, вплоть до запятых", — рассказал адвокат.

Заявление о пытках де-факто не расследовалось, сообщил в подкасте Марк Алексеев. "По нему была проведена формальная проверка, где, естественно, сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что ничего подобного не происходило", — рассказал он.

Сейчас защита подает кассационную жалобу на приговор, уточнил адвокат (подкаст опубликован 21 июля, дата беседы с Алексеевым в нем не названа. — Прим. "Кавказского узла"). "В настоящий момент времени мы подаем кассационную жалобу, ждем рассмотрения в суде кассационной инстанции, где возможны разные исходы по данному делу", — сообщил он.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку выходит, что чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

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О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.