Фильм о преследовании геев в Чечне получил премию Британской киноакадемии

07 июня 2021, 09:56

Документальная картина американского режиссера Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании представителей ЛГБТ в республике стала лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня 2020 года в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. В начале того же года фильм был представлен на американском кинофестивале Sundance, а после - на Берлинале. В ноябре 2020 года фильм был представлен на русском языке.

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих в Чечне под прикрытием, чтобы помочь людям избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище за пределами республики. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов. Наиболее подробно в нем показана история уроженца Омской области Максима Лапунова, который был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Фильм точно раскрывает проблему преследований в Чечне за сексуальную ориентацию, подтвердил Максим Лапунов.

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Международный» (International), говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте академии и переведенном "Кавказским узлом".

Оглашение победителей и лауреатов премии Virgin Media BAFTA состоялось 6 июня, отмечается в публикации.

Напомним, облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Точных данных о геях, убитых в Чечне за последние годы, нет, но после 2017 года произошло не менее десяти убийств, сообщила в июле 2020 года одна из главных героинь фильма "Добро пожаловать в Чечню", сотрудница Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив Ольга Баранова в интервью "Медузе".

По словам Ольги Барановой, эвакуация геев из Чечни затруднена фальсификацией уголовных дел против них. Это новая тактика чеченских властей, пояснила активистка. "Под пытками человека заставляют подписать признание, и ему уже никто не может помочь. Как правило, в мелких преступлениях признаются - кража или что-то такое. Но человек становится преступником. Любая помощь ему - это уже [уголовная] статья [об укрывательстве]. Если взрослый 18-летний человек решил уехать - это его решение, а если человек официально объявлен преступником, и мы ему помогаем уехать - это уже преступление с нашей стороны", - рассказала она.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

При этом российские и чеченские власти не признают преследования геев. Так, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов после публикаций о преследовании геев заявил в 2017 году, что невозможно "притеснять того, кого попросту нет в республике". В 2018 году глава Минюста Александр Коновалов заявил представителям ООН, что проверки информации о преследовании геев в Чечне зашли в тупик, поскольку российским властям не удалось обнаружить в республике никаких представителей ЛГБТ-сообщества. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров отметил, что данные о преследовании геев в Чечне основаны на выдуманных историях нарушений прав человека и "вбросах в некоторых СМИ" на эту тему.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".