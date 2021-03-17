Модераторы Telegram-канала сообщили адвокатам об избиениях и угрозах в Чечне

17 марта 2021, 14:20

Адвокатам удалось встретиться с вывезенными силовиками в Чечню Салехом Магамадовым и Исмаилом Исаевым, сообщила сегодня "Российская ЛГБТ-сеть". Мать задержанных записала публичное обращение к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, попросив ее о помощи.

"Кавказский узел" писал, что силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню двух уроженцев республики – 20-летнего Салеха Магамадова и его родного брата Исмаила Исаева. Юрист "Российской ЛГБТ-сети" подал заявления о похищении, незаконном лишении свободы, превышении полномочий в отношении молодых людей. Отец задержанных покинул Чечню после угроз, так и не добившись встречи с ними. Верховный суд Чечни оставил в силе решение об их аресте на два месяца.

7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Версия чеченских силовиков нереалистична, считает профессор Алексей Малашенко. Громкое задержание жителей Чечни в другом регионе вынудило власти республики сфабриковать дело, однако тем самым они приравняли представителей ЛГБТ к террористам, указал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Мать братьев записала публичное обращение к Уполномоченной по правам человека в России Москальковой, попросив ее о помощи. Зара Магамадова убеждена, что ее сыновей преследуют по политическим мотивам. "Их права сейчас нарушаются и против них фабрикуют дело. Я прошу вас помочь вернуть моих сыновей", - говорит Магамадова на видео.

Сегодня Исмаилу Исаеву исполняется 18 лет, что дает основание для более сурового наказания по статье о пособничестве боевикам, чем если бы Исаев был несовершеннолетним, указала "Российская ЛГБТ-сеть".

И Исаев, и Магамадов находятся в СИЗО №2 в Грозном. К ним допустили адвокатов - Александра Немова и Марка Алексеева. Братья рассказали, что в день задержания, 4 февраля, были переданы нижегородскими полицейскими силовикам из Гудермеса. "Нас везли двое суток в Чеченскую республику, применяя физическое и психологическое насилие. Во время пути была остановка, нас завели в неизвестный дом. Там мы ночевали. Всё это время мы были пристегнуты наручниками", - сообщил Исмаил Исаев

На первом опросе в Гудермесе, который состоялся 6 февраля, они присутствовали в качестве свидетелей. Сразу после этого их вновь задержали и доставили в Серноводский район уже как подозреваемых, рассказал Исаев.

Салех Магамадов заявил, что братьев заставили подписать отказ от адвокатов, а также сфабрикованные признательные показания. "Неизвестный мужчина в гражданской одежде, пояснил мне и Исаеву И.С., что он дает нам второй шанс, и мы должны отказаться от услуг адвоката Немова А.В., и если мы его (мужчину. - Прим. "Кавказского узла") послушаемся, то они (правоохранители. - Прим. "Кавказского узла") дадут нам максимум три года тюремного срока, а если мы откажемся сотрудничать, то нас все равно заставят подписать показания и нам дадут максимальные тюремные сроки. Я и мой брат Исаев под страхом пыток согласились подписать показания, которых мы не давали, и отказ от адвоката Немова. Утром 7 февраля нам угрожали и заставляли признаться в преступлении, которого мы не совершали. Говорили, что нужно подписать признательные показания", - рассказал Магамадов.

Исаев и Магамадов отметили, что признательные показания силовики принесли им распечатанными и заставили молодых людей заучить их наизусть в ночь до суда по определению меры пресечения. Салех Магамадов сообщил, что пытался требовать адвоката по соглашению и был за это избит. "<Силовик> вывел меня в другой кабинет, схватив меня за грудь, ударил меня дважды об стену, мне пришлось ответить, что я подпишу соглашение с назначенным адвокатом. После чего <силовик> пояснил мне: “Если ты попытаешься нам противостоять, то я готов убить тебя, хоть в зале суда. Я не мужчина, если не убью тебя", - процитировал Магамадов слова силовика.

Магамадов и Исаев также утверждают, что в Серноводске их допрашивали те же силовики, что уже задерживали и пытали их весной 2020 года.

В апреле 2020 года в соцсетях появились видео с извинениями жителей Чечни за модерацию Telegram-канала "Осал нах 95" ("Пустые люди"). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и группах других мессенджеров оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне, назвав ники нескольких задержанных.

После задержания за публикации в соцсети Исаеву и Магамадову заявили, что они теперь информаторы и им нужно будет сдавать других оппозиционеров в Чечне, сообщила Вероника Лапина, сотрудничающая с "Российской ЛГБТ-сетью". "Салех и Исмаил уехали из республики, отказавшись сотрудничать с правоохранительными органами. Их похищение и сфабрикованное уголовное дело - не что иное, как месть за неповиновение", - пояснила она.

Адвокаты Александр Немов и Марк Алексеев заявили, что потребуют пересмотра уголовного дела. "Это дело на 100% политическое, там нет вообще ничего, никаких доказательств. И да, мы понимаем, что это Чечня и чеченское “особое” правосудие. Но будем честными - с таким напором чеченские правоохранители раньше не сталкивались", - сказал адвокат Александр Немов.

Алексеев и Немов планируют подать заявления по факту пыток в 2020 году и будут ходатайствовать о проведении проверки по факту угроз и непосредственного применения насилия в отношении братьев для фабрикования уголовного дела, говорится в сообщении "Российской ЛГБТ-сети", направленном сегодня "Кавказскому узлу".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о практике публичных извинений - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.