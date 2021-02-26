Кавказоведы назвали абсурдной связь представителей ЛГБТ с чеченскими боевиками

26 февраля 2021, 03:05

Версия чеченских силовиков о том, что представители ЛГБТ-движения Салех Магамадов и его несовершеннолетний брат снабжали продуктами боевиков, которые считают грехом однополые отношения, нереалистична, считает профессор Алексей Малашенко. Громкое задержание жителей Чечни в другом регионе вынудило власти республики сфабриковать дело, однако тем самым они приравняли представителей ЛГБТ к террористам, указал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Как писал "Кавказский узел", силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню двух уроженцев республики – 20-летнего Салеха Магамадова и его несовершеннолетнего брата, носящего другую фамилию. Юрист "Российской ЛГБТ-сети" подал заявления о похищении, незаконном лишении свободы, превышении полномочий в отношении молодых людей. 8 февраля ему удалось установить, что оба брата находятся в изоляторе временного содержания в Урус-Мартане. 13 февраля стало известно, что два адвоката Магамадова и его брата покинули Чечню, так и не добившись встречи с ними. 24 февраля в "Российской ЛГБТ-сети" сообщили, что Верховный суд Чечни оставил в силе решение об аресте братьев на два месяца.

7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Эти обвинения нелепы: чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Адвокат подозреваемых Александр Немов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что последний раз видел братьев 20 февраля на заседании Верховного суда Чечни, где рассматривалась жалоба на их арест. Суд тогда решил, оставить в силе арест Магамадова с 9 февраля до 8 апреля, а содержание под стражей его брата отменил, дело было передано на новое рассмотрение, напомнил адвокат. Однако в связи с новым рассмотрением дела суд принял решение оставить брата под арестом до 3 марта, пояснил Немов.

Он рассказал, что адвокатов "никуда [на следственные действия и допросы] не вызывают". "Ранее мы [со вторым адвокатом] виделись с подзащитными лишь 6 февраля, когда их доставили в Гудермесский отдел МВД", - указал Немов.

Адвокат братьев Марк Алексеев рассказал, что присутствовал на заседании Верховного суда Чечни, на состояние здоровья подзащитные не жаловались.

Представитель "Российской ЛГБТ-сети" Вероника Лапина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в Верховном суде Чечни адвокатам удалось пообщаться с подзащитными только через клетку.

Она рассказала, что отец подозреваемых решил отказаться от адвокатов после физического давления. "Отец сказал, что его били и угрожали", - сказала Лапина. При этом она отметила, что письменного отказа отца адвокаты "Российской ЛГБТ-сети" не видели. Лапина также рассказала, что материалы уголовного дела ими изучены еще не до конца. "Мальчики сказали, что они ни от кого [от адвокатов] не отказывались", - сказала Лапина.

Отец двух модераторов чеченского Telegram-канала пожаловался на давление со стороны силовиков, сообщил представитель "Российской ЛГБТ-сети". Отказ отца задержанных от адвоката правозащитники связали с поступившими ему угрозами. Впоследствии отец двух юношей покинул республику из-за опасений за свою жизнь.

Геев в Чечне приравняли к террористам

Абсолютно нереалистично, что представители ЛГБТ-движения снабжали продуктами боевиков, которые считают грехом однополые отношения, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Власти - как чеченской, так и федеральной - нужны враги. Террористы, исламисты, геи - все равно кто. Нужен враг, против которого нужно объединить народ и бороться», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, версия чеченских властей является нелогичной. «Никогда не слышал, чтобы представители ЛГБТ-сообщества и ИГ** сотрудничали», - рассказал Малашенко.

Чеченские власти негативно относятся к людям, которых считают своими противниками - к тем, кого причисляют к боевикам или гомосексуалистам, указал Малашенко. «Это [гомосексуалисты, террористы] - все враги [по мнению власти]. И удобные… Если раньше представителей ЛГБТ в Чечне просто убивали, то теперь их пытаются осудить по сфабрикованным обвинениям. Но это не новый поворот, это часть тенденции, которая существовала и ранее - враги везде», - отметил Малашенко.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин также считает неправдоподобной версию о том, что представители ЛГБТ-сообщества могли снабжать продуктами боевиков. «Вся история абсурдная, включая вывоз ребят из Нижегородской области. Очевидно, молодым людям надо было что-то приписать. А раз недавно взяли группу Бютукаева, то и повод нашелся очевидный», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Рамзан Кадыров 20 января заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что всего в спецоперации убиты пять боевиков, тогда как глава Чечни заявил о шести. Спецоперацию провели бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-хаджи Кадырова. По данным чеченских властей, в перестрелке получили легкие ранения пять сотрудников правоохранительных органов. Чеченские силовики нашли тайное укрытие Аслана Бютукаева, наблюдая за его родовым селом Катар-Юрт, сообщается 21 января в публикации "Коммерсанта". Источники в силовых структурах рассказали, что боевики пытались вырваться из окружения.

Он также указал на географическую нестыковку. «Большие сомнения вызывает то, что люди из Нижнего Новгорода могли помогать в Чечне группе Бютукаева», - сказал Рощин.

Он подчеркнул, что прецедентов сотрудничества ЛГБТ и ИГ** не было. "Сильно сомневаюсь, что у чеченских спецслужб есть факты, подтверждающие факты передачи еды молодыми людьми террористам. Они их должны предоставить", - полагает Рощин. Он считает, что подобными обвинениями чеченские власти почти поставили знак равенства между террористами гомосексуалистами.

Дело не выходит за рамки тенденции, когда представителей ЛГБТ в Чечне просто убивали, а не пытались осудить, сказал Рощин. "Просто обстоятельства так сложились: забрали двух чеченцев в чисто российском регионе... и это громко прозвучало. Надо было выдвинуть липовое обвинение и тут подвернулся Бютукаев", - предположил он.

Эта история "ничем не хорошим не закончится", считает Рощин.

Он указал, что эти молодые люди относятся к поколению, которое не готово жить в рамках режима Кадырова. "Это явно новое поколение, новая поросль. Они плохо помнят вооруженные конфликты, внешне выглядят как любые другие молодые ребята. У них культура другая. Я думаю, с этой молодежью у Рамзана Кадырова возникают проблемы. Она не готова жить по тем заветам, которые декларирует Кадыров. Сейчас формируется новое поколение чеченской молодежи. Они... стараются уехать из Чечни. Война людям надоела. Все больше людей выходит за пределы Чечни", - сказал Рощин.