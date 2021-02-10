Отец модераторов Telegram-чата покинул Чечню после угроз

10 февраля 2021, 21:31

Отец двух юношей, заподозренных в пособничестве боевику, покинул республику из-за опасений за свою жизнь, сообщил представитель "Российской ЛГБТ-сети" и указал на недопуск к задержанным адвокатов вопреки предписанию ЕСПЧ.

"Кавказский узел" писал, что силовики вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода двух уроженцев республики - 20-летнего Салеха Магамадова и его несовершеннолетнего брата, носящего другую фамилию. 6 февраля юношей допросили в Чечне по двум уголовным делам в качестве свидетелей, а сразу после этого задержали повторно. Юрист "Российской ЛГБТ-сети" подал заявления о похищении, незаконном лишении свободы, превышении полномочий в отношении молодых людей. 8 февраля ему удалось установить, что оба находятся в изоляторе временного содержания в Урус-Мартане. Отец задержанных, приехавший в Чечню вслед за сыновьями, пожаловался на давление со стороны силовиков. Европейский суд по правам человека обязал российские власти обеспечить доступ к задержанным адвокатов, независимых медработников и близких. Это особая мера, к которой ЕСПЧ прибегает в случае, если человеку грозит опасность.

Отец задержанных покинул Чечню, сообщил координатор программы экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев. "Он покинул регион в связи с смертельной угрозой, как он сам обозначил. В скором времени мы опубликуем информацию о том, как именно задержанных заставили дать признательные показания", - добавил координатор.

Адвокатам "Российской ЛГБТ-сети" Александру Немову и Марку Алексееву, по словам Истеева, прямых угроз не поступало. "Была фраза силовиков, что мы пытаемся их спасти, а вы мешаете. От чего они спасают и к чему такие методы спасения, не очень понятно. Прямых угроз адвокатам не было", - подчеркнул он.

Встретиться с задержанными в изоляторе временного содержания Урус-Мартановского района адвокатам так не дали, сообщил Давил Истеев. "Их не допустили. Адвокату вновь сообщили, что задержанные отказались от услуг адвоката. Но письменного заявления нет. Адвокаты не видели письменного заявления отца задержанных или же совершеннолетнего задержанного, 20-летнего Салеха Магамадова. Полицейские говорят, что у них есть назначенные адвокаты, но кто они, никто не знает. Это все какие-то устные заявления, не письменные. С нашей стороны подключился также третий адвокат, Ваха Бадалов", - рассказал "Кавказскому узлу" Давид Истеев.

О том, что отец задержанных написал письменное заявление об отказе от услуг адвоката для своего несовершеннолетнего сына, известно только со слов силовиков, подтвердил адвокат ЛГБТ-сети Александр Немов. "Нам эти заявления никто не показал. Сейчас, как нам стало известно, дело передано в управление Следственного комитета по Ачхой-Мартановскому району. Адвокат Алексеев пытался попасть к ребятам, оставил там все документы, ордеры, но силовики сказали, что они отказались от любых адвокатов на будущее. Если такое заявление действительно написано, то это что-то невероятное в моей практике", - подчеркнул Немов.

Адвокат считает, что власти найдут способ не допустить их к задержанным. "В решении ЕСПЧ говорится: "допустить независимых адвокатов и медиков". Я думаю, Россия именно на это будет делать ставку, чтобы не допустить нас к задержанным. То есть они будут исходить из того, что не обязательно допускать к задержанным именно Немова, например. Если нас продолжат не допускать к задержанным, мы будем обжаловать это в местных судах", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов указал, что не помнит второго такого решения ЕСПЧ по Чечне. "На моей памяти таких решений раньше не было. Это первое подобное решение. Вообще, любое решение ЕСПЧ обязательно к исполнению для России. После решения ЕСПЧ о нем становится известным правительству РФ, и врачей и адвокатов должны немедленно допустить к задержанным", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если адвокатов и врачей все же не допустят к задержанным, то останется только жаловаться в российские правоохранительные органы, добавил Аламов. "Адвокатам остается подавать жалобы прокурору, непосредственным руководителям сотрудников, которые не обеспечили доступ. Также стоит публиковать информацию о запрете доступа и обращаться к правозащитникам", - отметил он.

Оба вывезенных из Нижнего Новгорода молодых человека были среди задержанных в апреле 2020 года "чеченских блогеров", указал ранее член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. Напомним, что в апреле 2020 года в соцсетях появились видео с извинениями жителей Чечни за участие в группе "Осал нах 95" ("Пустые люди"). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и группах других мессенджеров оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне, назвав ники нескольких задержанных.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о практике публичных извинений - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

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