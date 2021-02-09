Джумаев госпитализирован с подозрением на COVID-19

09 февраля 2021, 17:58

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, арестованный после драки с силовиками на митинге в Москве, переведен в медсанчасть СИЗО в связи с подозрением на коронавирус, сообщил зампред ОНК Богдан Эберт. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест Джумаева 15 февраля.

Как писал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев на акции в поддержку оппозиционера Навального в Москве 23 января вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, тем временем видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс. Джумаев был задержан в Псковской области и арестован до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Защищать Джумаева взялся известный российский адвокат Мурад Мусаев. В чеченских пабликах развернулась кампания против Джумаева, однако его друзья заявили, что компрометирующее его видео смонтировано.

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указали чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев может избежать реального лишения свободы за драку с силовиками, если признает вину, предположили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Арестованный за драку с силовиком на акции протеста в Москве 23 января Сайд-Мухамад Джумаев госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщил зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Богдан Эберт. "Джумаев переведен в медико-санитарную часть 77 в СИЗО-1 УФСИН России по Москве с подозрением на COVID-19", - привело слова Эберта РИА "Новости".

Представитель ОНК посетил Джумаева 8 февраля, когда тот еще находился в московском СИЗО №7. "Сейчас Саид проходит всех врачей, сдает необходимые анализы и ожидает результатов теста на COVID-19. Состояние своего здоровья оценивает положительно, руки уже не перебинтованы", - сообщил сегодня Эберт в своем Instagram.

Cотрудники изолятора относятся к Джумаеву, по его словам, доброжелательно, рассказал Эберт. "Администрация учреждения, соблюдая все нормы, предоставляет ежедневные прогулки, еженедельную баню", - заявил он. Вскоре у Джумаева появится возможность пользоваться ФСИН-магазином, покупать непродовольственные товары и продукты, книги и журналы. "В целом, зная ФИО, дату рождения гражданина и в каком учреждении он находится, любой человек может осуществить покупку. Максимальный вес передачи 30 килограмм в месяц, а посылок может быть сколько угодно", - сообщил Эберт.

В СИЗО Джумаев прочитал книгу "1984". "Закончил читать Джорджа Оруэлла "1984", сказал, что хотел бы почитать книги с историческим уклоном про каких-либо значимых исторических личностей", - отметил Эберт.

15 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Решение суда об аресте Джумаева было обжаловано 3 февраля, жалоба направлена в апелляционную инстанцию 8 февраля, следует из карточки дела на сайте Пресненского районного суда Москвы

На видео с Джумаевым, записанном на акции протеста, его друг рассказывает, что на улицы он выходит не столько за Навального, сколько за изменение ситуации в стране. Почему ранее никому неизвестный студент привлек внимание ближайших соратников Рамзана Кадырова, что стоит за предложением публично отречься от поддержки Алексея Навального – в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов - на тематической странице "Преследование активистов".