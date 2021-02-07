Юристы оценили шансы Джумаева на условный срок

07 февраля 2021, 12:07

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, указали чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев может избежать реального лишения свободы за драку с силовиками, если признает вину, предположили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев на акции в поддержку оппозиционера Навального в Москве 23 января вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, тем временем видео инцидента вызвало широкий общественный резонанс. Джумаев был задержан в Псковской области и арестован до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Защищать Джумаева взялся известный российский адвокат Муса Мусаев. В чеченских пабликах развернулась кампания против Джумаева, однако его друзья заявили, что компрометирующее его видео смонтировано.

Многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью. Однако 2 февраля Рамзан Кадыров обрушился с резкой критикой на Джумаева, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после акции. Чеченские власти стараются опорочить Джумаева, потому что он не пошел на сделку с ними, предположил адвокат Заурбек Садаханов. Смелость Джумаева оценили и кавказцы, и русские, а власти Чечни не терпят конкурентов, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и блогер Тумсо Абдурахманов. Попытки дискредитировать Джумаева не добавят Кадырову популярности, уверена правозащитница Светлана Ганнушкина.

Чеченский блогер Муса Ломаев считает, что Сайд-Мухаммад Джумаев стал первым чеченцем - участником акции протеста, дело которого получило столь широкий резонанс. Однако, по его мнению, этот резонанс во многом вызван усилиями сторонников Алексея Навального. «Это результат не того, что он дрался с ОМОНом, а [того, что] сторонники Навального подняли этого простого парня и вбросили это в массы» - сказал Ломаев 6 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Ломаев считает, что история Джумаева не говорит о какой-либо поддержке Навального со стороны чеченцев. «Я не встречался и не общался ни с одним чеченцем, который каким-либо образом поддерживал Навального. Для нас и для всех кавказцев Навальный - это человек, который ненавидит Кавказ, и его приход к власти будет означать новую войну на Кавказе», - отметил он.

В сентябре 2011 года Алексей Навальный поддержал общенациональную кампанию русских националистических организаций под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Он связал проблему терроризма с неправильной политикой финансирования Кавказа, говорится в материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение". Там изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

По мнению Ломаева, Джумаев оказался на площади случайно. «Я более чем уверен, что он пошел с друзьями посмотреть и оказался в этой толпе. А потом, когда попал в драку, автоматически включил в себе чеченца», - заявил он.

Муса Ломаев считает, что выступление Джумаева не является свидетельством краха попыток властей Чечни контролировать чеченскую диаспору в Москве. По его сведениям, после событий 23 января с Джумаевым связались люди из окружения Кадырова "и предложили помощь". «Но появилась другая сила, Джумаев послушал ее и попытался скрыться», - заключил блогер.

Правозащитник Оюб Титиев отметил, что ему вообще не приходилось слышать, чтобы чеченцы участвовали в «чужих» протестных акциях. «Джумаевым заинтересовались не только его друзья, но и совершенно незнакомые люди», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В декабре 2010 года молодые люди из Грозного выезжали в Москву для поддержки родных, друзей и в целом уроженцев Кавказа после того, как на Манежной площади произошли массовые беспорядки на почве национальной вражды. Беспорядкам предшествовала акция памяти болельщика "Спартака" Егора Свиридова, погибшего в массовой драке футбольных фанатов с уроженцами Северного Кавказа. Рамзан Кадыров заявил тогда, что любые проявления национализма в России нужно жестко пресекать. "Надо рубить под корень любые проявления национализма, чтобы ни один гражданин России даже помыслить не мог о том, чтобы выйти с такими лозунгами на улицу", - сказал Кадыров.

Оюб Титиев подчеркнул, что из самого интервью Джумаева видно, что он вышел не ради Навального, а «ради свободы».

Титиев также отметил, что контроль властей Чечни над чеченской диаспорой в Москве сохраняется. «Контроль до сих пор продолжается, даже увозят людей [в Чечню]. Хотя, конечно 100-процентного контроля обеспечить нельзя», - отметил он.

Признание вины даст Джумаеву шанс на условный срок

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы отметили, что при определенных условиях Джумаев может быть приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы

Исполняющий обязанности руководителя московского отделения "Комитета против пыток" Олег Хабибрахманов отметил, что по делам по статье 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти») далеко не всегда назначают наказание, связанное с лишением свободы.

«Это считается преступлением средней тяжести, поэтому здесь могут назначить и условное наказание. Но не уверен, что это сработает в ситуации с Джумаевым. Нужно учитывать нынешнюю ситуацию с протестными действиями: если у полиции есть карт-бланш практически на все, то у граждан - ни на что», - сказал он.

При этом, по мнению юриста, Джумаеву и его защите нужно признать обвинение, во всем сознаться, компенсировать моральный вред. «Но не факт, что суд пойдет на это, поскольку вся эта история зафиксирована видеокамерами», - подчеркнул Хабибрахманов.

Адвокат Евгений Черноусов подчеркнул, что при назначении наказания суд будет учитывать обстоятельства преступления, тяжесть телесных повреждений и прочие факторы. «Если повреждений нет, то, особенно в сочетании с ходатайствами, это повышает шанс на назначение наказания, не связанного с лишением свободы», - отметил адвокат.

При этом главным условием для этого он назвал "полное признание вины, поскольку есть видеосвидетельство — от начала до конца". «С другой стороны, за этим наблюдают сотни тысяч людей, и власть учитывает, что если она даст слабину, некоторые молодые люди могут решить повторить эти действия, поскольку Джумаев отделался легким испугом», - заявил он.

Юристы по-разному оценили действия чеченских властей после инцидента. Олег Хабибрахманов отметил, что власти республики явно пытаются добиться от Джумаева извинений, намекая на возможность просьб о помиловании. «Извинения — это наше все. Это, видимо, придется сделать в любом случае, но исход здесь не гарантирован», - заключил он.

Евгений Черноусов, в свою очередь, предположил, что Кадыров, наоборот, пытается выручить Джумаева, не требуя от него извинений.

Чеченские власти отреагировали на инцидент с Джумаевым еще до его задержания. Советник Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава республики поможет ему решить проблемы с законом. Спикер регионального парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Они пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека.

На видео с Джумаевым, записанном на акции протеста, его друг рассказывает, что на улицы он выходит не столько за Навального, сколько за изменение ситуации в стране. Почему ранее никому неизвестный студент привлек внимание ближайших соратников Рамзана Кадырова, что стоит за предложением публично отречься от поддержки Алексея Навального – в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Новости о протестах в поддержку Навального "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов - на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.