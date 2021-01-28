Родственники Джумаева в Чечне разделили ответственность за его поступок

28 января 2021, 21:10

Ответственность за уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного после драки с силовиками на акции за Алексея Навального, лежит на всей родне, заявил дядя Джумаева спикеру чеченского парламента. Следком опубликовал видео, на котором задержанный признает свою вину.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев после акции в поддержку Навального в Москве был задержан в Псковской области и отправлен в столицу. Суд в Москве постановил арестовать Джумаева до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти.

Советник Кадырова Адам Делимханов 24 января предложил уроженцу Чечни сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объяснил поведение Джумаева детской травмой, которая, по его словам, имеется у активиста. "После развода родителей он рос с матерью на чужбине, что, как известно, несвойственно для чеченских детей и плохо сказывается на полноценном формировании ребёнка <...> То, что отец проживает вдали от него, а родственники по отцовской линии не могли оказывать ему достаточного внимания и то, что он был отстранен от созидательных преобразований в нашей республике, сыграло негативную роль в формировании его личности", - написал Даудов сегодня на своей странице в Instagram, сославшись на разговор с родственниками Джумаева.

Чеченские власти считают, что Джумаев оказался "под преступным влиянием врагов нашего государства", но надеются, что он "не имеет никакого отношения" к Алексею Навальному и его сторонникам, указал Даудов, не назвав при этом оппозиционного лидера по имени. "Мы хотим верить, что противозаконные действия Сайд-Магомеда - результат его заблуждения, а не обдуманный шаг, продиктованный «политическими» убеждениями", - говорится в публикации. Даудов добавил, что власти республики и дальше будут "пристально следить за этой ситуацией".

На видео, которым сопровождается публикация, за столом с Даудовым в его кабинете сидят четверо мужчин. Все они говорят на чеченском языке, но ролик сопровождается русскими субтитрами. "Вы его родственники: дядя, двоюродный дядя, двоюродные братья", - говорит Даудов. Дядя Джумаева поясняет, что видел задержанного всего два раза в жизни. "Но с кем бы ни рос он, ответственность за его поступки лежит на нас. Будь моя воля, никогда бы не допустил такого <...> Но все равно то, что он сделал, это проблема всей нашей семьи", - говорит дядя Джумаева.

Родственник задержанного критикует Навального и уверяет Даудова в своей законопослушности. "Мы должны слушаться нашего главу республики Рамзана Кадырова, которого выбрал Всевышний, поэтому мы должны соблюдать его указания, поддерживать его политику", - заявляет дядя Джумаева.

В соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Молодой человек на допросе признал вину, рассказал источник в правоохранительных органах. Однако читатели чеченских Instagram-пабликов поддержали Джумаева . Уголовное преследование Джумаева за драку с силовиками несправедливо, заявили пользователи соцсети, сравнив это дело с резонансным избиением женщины силовиками в Петербурге.

Следком опубликовал видео допроса Джумаева

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео, где вслед за с кадрами драки с силовиками в Москве задержанный Джумаев отвечает на вопросы силовиков. Он говорит, что задержан "за сопротивление сотрудникам полиции" и "за то, что пошел в бега, не сдался властям сразу".

"Вину признаешь?" - спрашивает человек за кадром. "Признаю", - отвечает Джумаев.

23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" говорится о взглядах оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Сайд-Мухаммад Джумаев учился в МГУ на факультете иностранных языков и регионоведения. Работал риэлтором. Кроме того, он увлекался рэп-музыкой и даже завел на сервисе "Яндекс. Музыка" лейбл "Джумаев Сайд Мухамад Сайд Ахмадович". "Я оказался выкинутым за борт грузом, на нары посадили, а сами съели славы", - говорится в его песне "Прицел оптический". Песня заканчивается словами "советую поскорее вам всем собраться и ночью устроить на меня облаву", сообщило сегодня "МБХ медиа".

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.